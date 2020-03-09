安裝Google Search Ads Highlighter 助辨識過濾廣告網頁

一些用戶經常在Google（谷歌）搜尋頁面誤點廣告網址，其實，只要安裝Google Search Ads Highlighter，便能把所有廣告背景以顏色呈現，屆時，用戶便可輕鬆分辨廣告。

一般上，當我們想要查詢資料時，多會使用Google Search來搜尋有關資訊，但一般搜尋結果顯示的前幾項通常都是“廣告”網頁，以致用戶經常將之誤認為是自然搜尋結果。

雖然Google都會標上“廣告”字樣，但顯然該字樣不怎麼明顯，只在網址左側標示一個小小的“廣告”字樣（英文版則是一個綠色Ad標誌），整體與真正的搜尋結果差異其實不大。

若你覺得這些廣告或影響你的自然搜尋結果，或易導致你誤觸廣告，你可嘗試使用擴展程式Google Search Ads Highlighter，以協助你辨別廣告。

“Google Search Ads Highlighter”是Google Chrome瀏覽器裡一款供用戶免費使用的擴展程式，它的功能很簡單，即讓Google搜尋結果顯示的廣告以不同的背景顏色呈現，讓用戶在使用搜尋功能後，可以很明確的分辨哪些網站是付費的贊助網址，哪些是自然搜尋所得出的結果。

用戶在下載“Google Search Ads Highlighter”並安裝後，也不需做任何設置即可套用。此外，它也提供兩種樣式設置供用戶調整，包括背景底色的顏色及透明度調整設置。

相較於Google一般在網址左側標示“廣告”字樣，在廣告背景以不同顏色呈現的方式，更能協助用戶分辨廣告，以及降低用戶誤點廣告的機率。

簡介

名稱：Google Search Ads Highlighter

語言：英語

性質：免費

系統支援：Google Chrome瀏覽器擴展程式

iPhone用戶5種小動作 屬無效率行為

一般人都有自己熟悉的3C操作方式，但這些方式通常只是“習慣使然”，且很可能降低3C使用效率。

以下5項 iPhone用戶的常見小動作，便多是較沒有效率的行為：

1.長按刪除App

隨着iPhone引進3D Touch與更之後的Haptic Touch，原有的“長按”刪除App 與排列桌面App位置變得有些麻煩，需要用戶長按更久的時間。不過，用戶其實只要長按任何App，並叫出快捷頁面，上頭就會有刪除App的選項，屆時，用戶既可以直接刪掉想刪的App，同時也不需要像過往般藉由長按讓App開始“抖動”，再點選上頭的“叉叉”符號刪除。

2.滑動關閉App

許多用戶為了省電，會開啟多工頁面將App“上滑”關閉，試圖增加iPhone的續航或釋出記憶體。但蘋果已經闢謠，指這種作法並沒有意義，甚至可能讓手機更耗電。實際上，iOS已有設計，只要沒有使用App，該App就會進入一個“凍結”狀態，並降低資源使用率，因此，用戶其實並不需要刻意關閉它們。

3.到主畫面中打開相機App

為讓用戶增加拍攝效率，iPhone其實設計了不少便捷操作，例如在鎖定畫面上，用戶只要手指向左滑，或是長按右下角的相機圖示，都可以開啟相機，並不需要進到主畫面再點按App。若長按相機Icon，叫出快捷列表，也可以直接切換到自拍或人像模式，不需要開啟相機再切換。

4.點進“鬧鐘”設定鈴響時間

在iPhone上設定鬧鐘其實有些繁瑣，需要點開“時鐘”App、點選“鬧鐘”標籤，再按下右上角的“+”號才能進行設定。但更快的方式除了可通過Siri直接設定，另外，通過長按“時鐘”App再點擊“製作鬧鐘”，也是一個可省時間的方法。

5.點進App Store更新App

隨着蘋果去年推出Apple Arcade，App Store的介面也進一步改動，將更新App的區塊放到個人帳號的設定中。不過，在App Store的長按快捷列表中，其實就能直接打開更新App的頁面，不用另外多按標籤頁就能進行。

Edge瀏覽器可用擴充程式 谷歌出招嚇阻用戶

微軟基於Chromium架構打造的新版Edge瀏覽器，自1月16日正式上線後，受到不少用戶的口碑好評，也讓市佔率跟着提升，並以7.02％的市佔份額超越自家IE瀏覽器，目前位居全球瀏覽器市佔排名第三。

儘管與市佔龍頭第一的Google Chrome瀏覽器（市佔達66.93％）仍有一大段的差距，但因微軟Edge瀏覽器可相容於Chrome線上應用商店，讓用戶可藉此進一步安裝需要的擴充功能，這項優勢似乎也讓Google（谷歌）感到不是滋味，並向Edge用戶發出“安全警告”的建議通知，較勁意味濃厚。

據外媒Windowslatest報導，使用微軟Edge瀏覽器於Chrome線上應用商店時，會跳出一個橫福的安全警告提醒通知，並推薦用戶改用Chrome瀏覽器以安全地使用擴充應用程式。

其實，Edge用戶可以關閉該通知視窗，而這作法並不會對其執行擴充應用程式的安裝與運行造成影響，除非用戶所使用的擴充軟體本身存有安全性疑慮。

對於Google採取發出安全警告通知的作法，外媒認為，其目的似乎僅是為了“嚇阻”用戶，實際上並不會影響Edge瀏覽器於Chrome線上應用商店運行擴充的功能。

過去，微軟也曾有過類似的“嚇阻”舉動，例如向Windows用戶發出不要使用Google Chrome瀏覽器的警告，甚至強迫一些用戶在Chrome瀏覽器上使用微軟自家的Bing搜尋引擎。

日商推出供兒童少年用手機 可阻用戶儲存裸照

日本近日推出一款主打全球首創、具備自動攔截自拍裸照功能的安卓智慧型手機，讓用戶在通過該機所搭載，獨家研發的AI人工智慧技術，在試圖拍攝不雅裸照或裸露影片時，手機就會啟動內建的防護機制，禁止用戶把裸照圖像影片儲存到手機內。

來自日本的Tone Mobile所推出的這款手機Tone e20的使用對象主要是鎖定在18歲以下的青少年和兒童群體。

這款手機為入門價位的中低階機款，配置6.26吋熒幕，搭載Android 9作業系統，採用聯發科處理器 MTK Helio P22，內建4GB記憶體與64GB儲存容量（可外接microSD卡擴充），主相機為三鏡頭模組，售價為19,800日圓（約763令吉）。

該款手機主要是針對日本市場所推出，並已於Tone Mobile官網開放線上預訂。

有鑑於越來越多兒童青少年沉迷於使用手機上網，因而衍生出許多社會問題，讓許多日本家長極為苦惱。

為改善上述狀況，Tone Mobile 遂成立智慧型手機安全實驗室，整合自家研發的安全上網環境防護平臺、AI技術與機器學習等機制與相關應用，推出了全球首款具備AI防護相機濾鏡的e20手機。

除了可讓家長設定小孩使用手機的時間，家長也可通過創新的AI相機技術（已提出專利申請中），自動分析判斷小孩使用手機時拍攝照片的圖像，一旦有出現不雅的裸露畫面，或穿着過於緊身衣物的照片，手機便會跳出禁止儲存的警告通知，此外，還會同步向家長手機發出通知，並提供馬賽克的預覽縮圖，藉此提醒家長。

使用手機影響腦結構 情況如同毒癮或藥物成癮

我們的生活已和智慧手機密不可分，無論是工作電郵還是無現金支付，都令我們越來越依賴手機。有人會認為手機成癮只是心理問題，但最近有研究卻發現，經常使用手機會對腦部結構帶來實在的影響，情況就和毒癮或藥物成癮類似。

根據早前刊登在《Addictive Behavior》醫學期刊的一份研究，患上社交媒體成癮症的人士，其腦部的灰質（Grey Matter）體積和形狀都會出現轉變。灰質（Grey Matter）主導一個人的情緒、語言、視力、聽覺、記憶和自我控制，其他研究則發現使用毒品亦會導致腦部灰質出現類似的變化。

德國海德堡大學的項目研究員指出，智慧手機越趨普及，並且被廣泛使用，而今次研究帶出了智慧手機對人類無害的疑問，他們相信智慧手機增加了用戶成癮的風險。

有研究指現時美國8至12歲兒童有超過24%擁有智能手機，青少年則達67%，他們平均每天花在媒體娛樂的時間約6小時，而美國人每天平均花在智能手機的時間亦達4小時。