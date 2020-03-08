敦馬：新內閣巫統部長居多 哈迪是副揆最佳人選

（浮羅交怡8日訊）前首相敦馬哈迪指出，伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺是出任國民聯盟政府副首相的最佳人選。

他說，新內閣陣容預料在星期二公布，巫統部長將占大多數，剛剛加入土團黨的國會議員也會入閣。

他今日出席土團黨格達旺支部會議後受詢時認為，巫統主席拿督斯里阿末紮希建議自己不入閣，將有機會在法庭證明自己的清白。

“（新內閣將由巫統領導）是事實，土團黨有6名（原本的國會議員），巫統有50名（包括之前跳槽土團黨者）。因此，我不知道小黨（土團黨）如何控制大黨，通常是大黨控制小黨。”

拒絕安華自薦副首相

另一方面，馬哈迪披露，在政治動蕩期間，希盟決定支持他出任第8任首相後，公正黨主席拿督斯里安華自我推薦擔任副首相。

他說，當希盟取消之前提名安華出任首相提議後，公正黨丶行動黨丶誠信黨及土團黨的及某些領袖回頭見他，提名他任相。

“會面中，安華提出要擔任副首相。不過，我認為時機不適當，雖然安華很希望得到這個職位，但是我決定拒絕安華的要求，讓安華的妻子拿督斯里旺阿茲莎繼續任副首相。”

他解釋，主要是各方回應對安華擔任領導感到不愉快，甚至有兩名社團領袖向他埋怨安華缺乏行政領導才能。

“安華可以在政治上發揮自如，遠遠超過行政官的能力。”