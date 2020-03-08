統考報告完成 陳大錦：待呈內閣

（馬六甲8日訊）董總主席陳大錦表示，獨中統考特別委員會（PPDUEC）已完成統考報告，目前等下個內部會議後，再呈交給內閣。

陳大錦今早為馬六甲董聯會舉辦的馬六甲華教領袖培訓營4.0主持開幕儀式，他也呼籲新政府在推動教育政策上聽取民意，包括英語教數理政策。

他說，目前的教育發展、法令、政策和大藍圖等措施對華教發展非常深遠，例如英語教數理經已失敗收場，希望政府不要重蹈覆轍。

“當推動一項教育政策，我們不希望一個人能走前100步，而是要給100個人都向前走一步。”

針對土權黨副主席莫哈末凱魯撤訴挑戰華淡小合法地位，陳大錦認為有關單位不應上庭挑戰這類官司，因為華淡小存在历史上已逾百年，教育法令第53條文和國家憲法152條文也闡明其合法性地位，母語教育發展應獲合理對待。

此外，陳大錦表示，董總籌建華教綜合大廈目標為3000萬令吉，去年10月第一階段籌獲1420萬令吉，第二階段目標是300萬令吉，目前籌獲140萬令吉，使總數超過總目標的一半。

他說，第二波籌款是發樂捐卡給國內1298所華小、60+2+1所獨中、81所國民型中學共1441所學校，迄今140所學校即10%交了籌款，總數達140萬令吉，令人振奮。

“籌建華教綜合大廈的目的之一，是作為華教師資專業培訓的重要基地，以及統考評閱場地，否則統考老師每年到外面租借旅店需花費逾50萬餘令吉。

“同時，我們也與語文出版局配合簽署備忘錄，在這個基地培養獨中馬來文教學，也為國小第二語文教學提供資源。”

他希望華社及熱心教育工作者社會人士繼續支持，讓綜合大廈在2022年建立起來，華教事業再展現光輝天地。

出席者包括甲董聯會主席蕭漢昌、署理主席楊應俊、副主席拿督陳展鵬等。