17歲學生校外遇襲案 ​校方允內部調查

（新山8日訊）17歲學生得罪學長後在校外遇襲一事，經家長與校長交涉後，校方決定展開深入調查，並會配合警方查案，了解這起事件的背後原因，以免受害學生留下心理陰影。

遇襲學生王則量的父母王文乾（48歲，二手承包商）和夏美芳（51歲）今早在馬華巴西古當區會投訴局副主任洪敦集等人陪同下，向校方了解當局如何處理此次事件。

經過約2小時的商談，校長向家長保證，會在內部進行深入調查，以了解整個事件發生的經過，同時也會召見與傷者有瓜葛的學生。

與此同時，由於警方接獲家長投報後已介入調查，校方因此會與警方配合，完成調查工作。

夏美芳今日在記者會指出，校長允諾一旦完成調查會把結果告知家長，據她所知，發生校外遇襲事件後，校長已第一時間著手調查，這次的會面則保證會深入了解來龍去脈。

事發前得罪學長

洪敦集說，這起校園霸淩事件比較複雜的原因是，受害學生只是口頭上與學長發生齟齬，之後即在校外遭疑似私會黨徒毆打。由於案件牽涉校外人士，校方可以做的其實相當有限，不過校長表示會與警方配合，也是相當積極的回應。

據報道，就讀新山東北區一所國中的王則量，是於本月4日清晨6時許在校外遭2名蒙面黑衣男子持木棍攻擊，導致背部、雙手臂及頭部受傷，其中左手中指傷勢最嚴重，被打至骨折。由於事發前兩個星期，王則量曾在口頭上得罪不時針對他的學長，因此懷疑事件起因與霸淩有關。

中指被打斷 3個月不能動

夏美芳透露，雖然兒子留院3天即可出院，但尚需返院複診，而孩子被打斷的左手中指，醫生曾指至少3個月都不能活動。

據了解，王則量已獲醫生發出一個月病假，因此除了缺席課堂，今日開始的校內考試他也被迫缺席。

詢及有否考慮轉校，夏美芳說，她與丈夫會等待校方的調查結果，看校方和警方如何處理。目前他們是沒有打算讓孩子轉校，只是希望校園霸淩問題不再發生。

出席記者會的包括馬華巴西古當區團團長張家名及茂奧士汀支會署理主席吳俊楓。