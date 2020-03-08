皆與第26名患者有關 今增6確診 累計病例99宗

（吉隆坡8日訊）衛生總監拿督諾希山披露，截至8日中午12時，新增6宗新冠肺炎病例，累積確診病患已達99人；上述6人，悉數與第26名確診感染者，即UDA控股董事曾有近距離接觸。

他發表文告表示，新增的確診病患已被安排到指定醫院接受隔離與治療。衛生部是在追蹤與第26名確診患者的接觸者時，發現上述6人也被感染新冠肺炎。

他提及，衛生部仍在追蹤曾與上述6名新增確診病患接觸過的人，以追查病毒感染源頭。

他也宣布，第41宗確診患者今天獲準從吉隆坡中央醫院出院，使到至今出院患者已有24人。

諾希山聲稱，在這99宗確診病例中，18宗是受調查患者（PUI）、79宗是與患者有近距離接觸，2名受感染者則是來自撤僑行動。在所有確診感染病例之中，有2名病患需被送往加護病房接受呼吸輔助，並服食抗病毒藥物。

文告說，在第二波病毒感染群中（即第23宗至第99宗病例），只有5名受調查患者曾有外國的旅游史，其它病患則是因互相近距離接觸而感染新冠肺炎。

他強調，該部也加強對沒有到疫區旅游史的流感樣疾病（ILI）和嚴重急性呼吸道感染（SARI）病例的監測。截至8日中午，已經採集和檢驗了567份樣本，並沒任何病例確診感染新冠肺炎。