選委會主席：沒利益沖突 哥哥任總檢長不會偏袒

（吉隆坡8日訊）大馬選舉委員會主席拿督阿茲哈力挺剛獲委為總檢察長的哥哥丹斯里依德魯斯，並保證哥哥絕不會偏幫任何人。

他接受《星報》訪問時不諱言，家族皆對依德魯斯受委為總檢察長感到驕傲，但他們也意識到，這將是一項困難而艱巨的工作。

他強調，依德魯斯從來不會偏幫任何人。他尚未出任選委會主席並擔任律師期間，曾處理過與政府立場對立的訴訟，而依德魯斯則是當時的副檢察長，足以顯示彼此不會有利益沖突的情況發生。

“事實上，我甚至還對他的一些判決做出了公開批評。”

不曾踏入辦公室一步

阿茲哈提及，依德魯斯擔任政府官員的27年期間，他不曾踏入過依德魯斯的辦公室一步。相信未來也不會有這個機會。

他重申，選委會是一個獨立運作的機構，與政府沒有瓜葛。依德魯斯作為總檢察長，意味著他是政府顧問；兩者之間是兩個完全不同的個體。

訪談中，阿茲哈也少有的分享了哥哥依德魯斯的性格。

他聲稱，他和依德魯斯相差7歲，彼此的性格完全不同。哥哥從年輕開始就非常冷靜、好學和書獃子的類型，且非常有紀律，與他完全是兩個樣。

另一方面，全國人權協會組織（HAKAM）主席古迪亞星也對依德魯斯出任總檢察長給予支持，深信依德魯斯能對國內的人權維護帶來巨大的幫助。

他形容，依德魯斯具良好的敏銳人權與正義感，完全有資格擔任總檢察長，相信他會把經驗和正義感帶到新的職務上。

去年1月17日，依德魯斯率領的上訴庭做出了一項標桿性判決，即維持柔佛州高等法庭的裁決，命令兩名父子律師團隊，退還柔佛政府為了在原住民邨建造一座水壩而賠償給邨民3850萬令吉的部分金額，贏得各方高度贊揚。

淨選盟2.0主席範東平則希望，依德魯斯的總檢察長位置不會淪為任何人的“槍手”。

他們希望他堅守法治，不針對任何人做出選擇性及出於政治動機的起訴。

“所有人將把焦點集中在依德魯斯身上，看看他會否繼續針對前首相拿督斯里納吉以及妻子羅斯瑪、巫統主席拿督斯里阿末扎希，及所有面臨貪污指控人士所展開的訴訟。”