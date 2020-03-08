航空界最大謎團未解 MH370失蹤6年了

（吉隆坡8日訊）今年的3月8日是馬航MH370航班從吉隆坡飛往中國北京的途中，從雷達消失6週年的日子，至今此事故仍是航空界的最大謎團。

儘管在非洲西海岸海域附近的印度洋發現一些機翼和機身殘骸，對於飛機為何偏離原本航線仍存有很多的謎團，而機上239人的親人也一直痛苦地等待答案的揭曉。

在該航班失聯後，多國聯合展開大規模搜救行動，甚至動用最先進的海底設備，但仍無法掌握證據拼湊成完整的拼圖。

對於今年初傳出將啟動新一輪搜尋行動，吉隆坡大學飛行專家莫哈末哈里敦教授向《馬新社》表示，恢復任何搜尋行動須依據可靠新線索，而至今為止，這些線索依舊不存在。

他說，我們須制定搜尋策略，而非沉緬（情感上）及參與徒勞無功的尋找。我們不應創造假希望，這將對失踪者的至親帶來更多不滿。

在沒新證據有權不展開搜尋

航空調查員阿都拉瑪則認為，我國交通部有權在沒新證據下，不展開搜尋行動。

他建議，我國外交部可與馬達加斯加、留尼旺及西南非國家合作，要求有關國家通知當地沿海地區執法單位，留意任何可能屬於飛機的殘骸物件；此舉有可能有助縮小客機的最終位置。

此外，地緣戰略學家阿茲米哈山提到，任何搜尋活動是昂貴的，因此需可靠的新線索，確保重啟搜尋行動是合理的。

他表示，近日傳出的新線索主要是根據不同的洋流模型，但之前已使用過了。

總的來說，在沒新線索情況下，MH370事件依舊是世界最大航空謎團。