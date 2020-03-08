南美園出現確診病例？假的！

（大山腳8日訊）大山腳南美園出現新冠肺炎確診病例？假的！

新冠肺炎疫情肆虐，人人皆高度警惕，有人昨天在網絡社交媒体指有一對來自大山腳的夫婦從韓國旅遊回來后，疑是感染新冠肺炎，但檳州福利、愛心社會及環境事務委員會主席彭文寶今日受詢時，一口否認上述傳言。

另外，南美園234期理事今日通過臉書專頁作出澄清，並指經衛生部醫務人員檢查，證實該名男子并無感染新冠肺炎。

該則瘋傳的語言簡訊源自一名女市民，通過Whatsapp告訴友人說，她從一名在威省市政廳衛生組任職的朋友口中得知，一對來自南美園的夫婦從韓國旅行后回國，在新加坡轉機時，妻子因為有發燒、咳嗽、感冒等症狀，疑是感染新冠肺炎而留在新加坡觀察追蹤。丈夫雖然順利回國，但不久后，他就發燒、咳嗽，惟他沒有去看醫生。經隔壁鄰居向衛生局告發，該名男子被帶至醫院進行檢查。

語音簡訊中，女市民還一再叮囑，交待出門要小心，盡量不要到南美園巴剎，而且特別強調這是千真万确的消息，不是騙也不是要造成人家心恐慌。

該則語音簡訊過後被上載至臉書，引起大批网友議論和質疑，有人將指這對夫婦是來自春江園，而不是南美園，但也有人斥責網民不要隨意開玩笑引起恐慌，為此該名網民才刪除有關帖文。

彭文寶警告市民，不要隨意亂散播假消息，以免以訛傳訛，造成人心惶惶，相反應該提高警惕及注意衛生。

“這一定是假消息，因為她說她的朋友是在威省市政廳衛生組做工，她的朋友說要去捉人，有可能嗎？第一，MBSP根本沒有這樣的行動，沒有根据程序采取行動，這就太离譜了。”

南美園234期理事會今日通過臉書專頁澄清說，經衛生部醫務人員檢查，證實該名男子并無感染新冠肺炎。

理事會說：有關我們社區里有位鄰居從韓國回來的事件，在此想告訴大家KKM的醫務人員已經在昨天下午3點上門找對方确認和同時已為對方做了檢查。證明對方是沒有出現狀況的。希望平息网絡上的不實搖言。