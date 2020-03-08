防範疫情擴大 芭堤雅停辦潑水節

（曼谷8日訊）今年泰國傳統新年宋干節將於4月13日至15日熱鬧登場，人們在這段期間相互潑水慶祝，因此這個節日又稱潑水節。然而，受到新冠肺炎疫情影響，為避免疫情擴散，東北大城孔敬、觀光勝地芭達雅、芭達雅附近的邦盛近日宣布取消慶祝活動，但一些宗教活動可能將維持舉辦。

向來是宋干節熱門地點的芭達雅宣布宋干節的所有娛樂活動取消，包括原定4月19日舉行、每年吸引近50萬人參加的萬萊嘉年華。

宗教活動如常

此外，在宋干節期間，芭達雅濱海公路上的各式活動、遊行、音樂會、餐車及攤位也都將取消；市政府同時呼籲民間企業今年不要贊助潑水派對。但宗教活動，如向僧人布施、參觀佛寺聖地或歷史文物，以及傳統的宋干節共餐等，仍能如常舉行。

市長頌塔亞希望民眾和遊客今年不要打水戰，協助減少疫情傳播。市長表示，要實施“禁玩水令”有難度，如果民眾執意要打水戰，就得自己承擔風險。

曼谷尚未決定

曼谷市政府與泰國觀光局亦會在稍後作出決定，泰國觀光局長育塔薩表示，該局必須先評估疫情狀況，方能決定是否取消宋干節慶祝活動。

盡管有人認為，取消宋干節慶典會加劇國內當前旅遊業和商業困境。但泰媒點出，泰國今年可能面臨20年來最嚴重的旱災，停止打水戰有助於節約水資源。