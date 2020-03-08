起衝突遭舉刀攻擊 青年水泥埋兄

（亞羅士打8日訊）25歲馬來男子疑不滿大哥經常穿其女友送給他的衣服，在與大哥起肢體衝突後，將被利器刺傷奄奄一息的大哥放入藍色大水桶，並灌入大量水泥埋屍在屋後。

這起殘暴兇殺案發生於吉北甲拋峇底甘榜巴東哈山，於今早約7時被揭發。

死者證實為莫哈末哈斯努，警方接獲命案投報後，快速逮捕嫌犯助查，並尋獲埋屍地點。

吉州警方刑事調查組主任沙比阿末說，初步調查，死者疑是在上週五（6日）遇害。

他說，死者是待業者，嫌犯是炸雞小販。這起命案動機相信是死者常穿嫌犯女友送給嫌犯的衣服，引起嫌犯極度不滿而下毒手。

他說，嫌犯幹案後因心感不安而向二哥坦承此事，後者唯有向警方報案。

他透露，警方除了在屋後尋獲死者遺體，也起獲幹案工具包括推泥車。

他說，此案將在刑事法典302條文展開調查，警方將屍體連帶水桶送往米都蘇丹娜峇希雅醫院剖驗。

另外，依據一名不願具名的鄰居透露，死者在案發當天與嫌犯吵架後，曾舉起巴冷刀要攻擊嫌犯，但反而砍傷自己。

他說，據嫌犯向二哥坦承，當時兩人發生爭執後，嫌犯自稱是自衛以掃把阻擋，在肢體衝突過程中，死者手中的巴冷刀卻反砍中自己。

他說，嫌犯相信將計就計，就將奄奄一息的哥哥以水泥活埋。