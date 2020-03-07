淨選盟否認沒做事 致力解決民主選舉廉正

（吉隆坡7日訊）面對外界對淨選盟2.0的種種質疑，淨選盟2.0表明，他們一直致力在解決國內選舉廉潔公正、機構改革和民主相關問題，朝著保護人民的方向前進。

該組織發表文告說，僅是2019年，他們就發布了65則文告及舉辦9場記者會，以討論選舉、民主和體制改革議題，也曾舉辦概括執政黨和反對黨的圓桌會議，包括伊斯蘭黨、巫統、 砂政黨聯盟（GPS）和沙巴團結黨（PBS）。

文告強調，該組織不只是上街抗議，還會與各方交流意見，並提出適當解決方案，為國家的體制改革作出貢獻。

文告逐一反駁外界對他們的批評，並表示不論民眾同意或反對，他們都會欣然接受。

被視為希盟手下

文告說，“淨選盟2.0不完美，因此，批判是有必要的，這些批判可幫助組織繼續為民聲而戰。

“由於許多希盟領導人曾在淨選盟一系列的示威活動上發表演講，因此淨選盟2.0被視為親希盟的獨立機構。權力更替後，淨選盟被指已是希盟的手下，不再像前朝執政時那般批評政府。”

“有人說淨選盟2.0沒舉報補選的舞弊行為？我們在每場補選都有派出觀察員，並在網上發布報告，批評在選舉中利用政府資源的不當行為。”

“有人聲稱，淨選盟沒指責跳槽去希盟的行為？我們堅持認為，跳槽是背叛民意的行為，並警告希盟不要接受這些會威脅國家民主的政治青蛙。發生後門政府危機後，淨選盟也和其他社會組織發表聯合聲明，譴責這些制造麻煩者。”

對於不尊重國家元首，公開反對後門政府成立的指控，淨選盟2.0澄清，他們不曾批評國家元首，並認同國家元首呼籲維護我國種族和諧，不要受政治因素損害的說法。

“有人說淨選盟沒有批評執政後的希盟？我們曾經針對前檳州首長林冠英低價購屋貪污案發文告，表達不贊同撤銷起訴的立場，並要求立即進行體制改革，以防類似事件重演。”

“我們也曾嚴厲批評前教育部長馬智禮，禁止反對黨國會議員進入校園的政策。”