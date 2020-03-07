ROYALTI：直接上岸及提煉 籲新首相關注丹石油稅

（哥打峇魯7日訊）吉蘭丹州非政府組織ROYALTI呼籲新任首相丹斯里慕尤丁關註丹州石油稅的課題，並讓石油直接在丹州上岸及提煉。

該組織的主席納茲里表示，慕尤丁於2016年到訪丹州時，ROYALTI已呈上追討石油稅的請願書給他，而他們早在2010年就非常積極進行這件事。

他說，朝野政黨都不約而同將他們要爭取丹州石油稅的承諾，列在第13屆和第14屆大選的競選宣言里。

“吉蘭丹州政府早在1975年5月9日與國油簽署石油稅協議，所以我們向聯邦政府爭取石油稅的立場是非常明確的，因為協議書早已寫明，凡是在吉蘭丹海域得到的石油，國油都得繳付5％的石油稅給吉蘭丹。”

根據ROYALTI所得到的資料，聯邦政府尚拖欠吉蘭丹150億令吉的石油稅。納茲里說，這個數目是從1992年追算起。

不過，吉蘭丹州政府向聯邦政府追討石油稅訴訟在历時9年後，去年正式在高庭落幕。丹州政府於去年6月在高庭通過終止訴訟通知書，撤回在2010年向聯邦政府所提出的訴訟。所以，他相信國內目前雖然政局動搖，解決石油稅的問題不受影嚮。

他說，目前只剩下一些細節要處理，包括厘清丹登的海域範圍和確定要繳付給吉蘭丹的石油稅數額。他希望此事能在下半年獲得解決。

他也認為新聯盟組成的新政府，能更有效更快速地的把石油稅還給吉蘭丹，因為現有的政府都由過去一直爭取石油稅的領袖所組成。