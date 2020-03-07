沒民意基礎 被視為“劫匪” 慕尤丁須挑沒污點閣員

（吉隆坡7日訊）丹斯里慕尤丁在爭議中出任首相，當務之急是要建立政府的政治合法性；因為若沒足夠民意為基礎，人民都視他及內閣成員為“劫匪”。

雙威大學商學院經濟學教授姚金龍受訪時說，新政府是通過政治交易而非投票誕生，這意味著，新政府須以某種方式在人民心目中獲得合法性，才能推動想要執行的議程。

他接受財經周報《The Edge》訪問時說，慕尤丁須通過任命良好的部長來贏得公眾的信任和信心。最重要的是，內閣部長及受委公務員、法定機構和政府關聯公司的主要領導人，都不能背負污點。

應委專才平衡爭議

隨著國會下議院會議已展延至5月18日，慕尤丁將有超過兩個月的時間部署，爭取更多國會議員支持，確保不會在國會被投下不信任票。

若慕尤丁能贏得大部分國會議員支持，他也需組建一個成員沒面對貪污或濫權指控的內閣。姚金龍不諱言，這對慕尤丁而言是艱巨的任務。

他解釋，按照慣例，內閣成員是從組建政府的政黨成員中委任，而巫統作為國盟最大政黨，卻有多名領導人正在法庭面對貪污指控，導致慕尤丁很難選出一個可被人民所接受的內閣。

此外，砂盟在新政府內的地位如何，砂盟的國會議員會否受委內閣部長職，還是只屬於親政府的聯盟？都備受關註。

也有分析者預測，慕尤丁應委任一些非政治人物的專才來平衡爭議，但這可能不易。（TKM）

面臨疫情貿易戰 新政府形勢脆弱

正當政客忙於為組建新政府而爭奪之際，大馬也持續面臨新冠肺炎疫情的影嚮，再加上美中貿易戰，顯示新政府在仍是脆弱的政治形勢下，需在政治和經濟上擬定一個明確方向。

新的執政聯盟將帶來更多的不確定性，而新政府目前的經濟政策和方向也尚未清楚。

馬來西亞伊斯蘭銀行首席經濟學家阿夫紮尼占預測，新政府將新冠肺炎疫情爆發期間密切監視經濟狀況。若疫情對國家經濟威脅變得更嚴重，新政府將更加開放地制定附加的經濟刺激措施。

隨著消費者和企業情緒惡化，政府須大力推動經濟發展。

過度首相敦馬哈迪在2月27日宣布總值200億令吉的經濟振興配套。但鑒於我國高債務水平，新政府是否有能力花更多錢來啓動經濟？隨著經濟放緩，稅收也將減少，這進一步限制了政府振興經濟的能力。

姚金龍認為，政府很可能會從國庫控股或其他與政府有聯系的機構中尋求額外收入，或通過出售資產和增加借款，來抵消稅收減少的影嚮。

他強調，我國當前的財政狀況，尤其是債務水平和償債負擔已接近可能觸發國際評級機構降級主權評級的門檻，因此需謹慎行事。

或重新徵收GST

中總社會經濟研究中心執行董事李興裕則不排除，新政府會重新徵收消費稅（GST）的可能。一旦重新徵收消費稅，稅收率應從前朝國陣政府的6%調低至4%。

他認為，消費稅應具退還性質，以減輕低收入家庭負擔；並且更簡單，更易管理，以降低成本。

“政府也應設定較高年度銷售門檻，確保小型企業不受影嚮。同時，政府也應推出新的退稅申報系統，並快速處理退稅。”

“執法機構也須採取輔助措施，以最大程度減輕消費稅造成的價格影嚮，如實施價格監控機制，醒覺運動及對不合理漲價進行處罰。”

須解決種族關系漸惡化

除了經濟問題困擾，在第14屆大選後日漸惡化的種族關系，也是新政府須關註的任務。

種族團結是定時炸彈，就算新聯盟政府將由巫裔所主導，新政府也須將定時炸彈拆除。

民主及經濟事務研究中心（IDEAS）研究和出版經理萬亞欣（譯音）直言，加強人民團結的方法之一是通過包容性的增長和發展計劃進行。確保政策優先考慮所有馬來西亞人的福祉，對於重建馬來西亞人對政府和彼此之間的信任至關重要。

紐約州立大學奧爾巴尼分校（SUNY Albany）洛克菲勒公共事務與政策學院政治學教授韋斯表示，盡管新政府有可能將重點放在有利馬來穆斯林的政策上，但這樣的政策對國家而言顯然無利。

新政府沒蜜月期

“若新政府將經濟政策重點放在70%馬來人和土著身上，或許能在大選時受益，但從社會凝聚力和經濟增長角度而言，這種做法可能並不符合馬來西亞的長遠利益。”

“新政府將採取一些措施，以強調馬來穆斯林和土著的需求，盡管這些政策更具象徵意義而不是實質性意義。但這可能加速人才流失，也可能與增強全球競爭力的教育制度抵觸，在經濟上可能適得其反。”

李興裕則聲稱，無論是誰執政，賦予土著權力的議程一直是馬來西亞社會經濟發展的重要支柱之一。

他說，盡管新政府剛成立，但在我國經濟和社會結構面臨巨大挑戰時期，新政府並沒太多的“蜜月期”。

他認為，新聯盟須重塑傳統，而不要重蹈覆轍；反之，應繼續奉行上屆政府的良好政策並改進，使其更具影嚮力。

“新政府在實施公共政策前，須讓公眾參與，以免造成影嚮企業和受到投資者擔心的政策沖擊。”

首要任務通過教育除貧

萬亞欣表示，通過教育消除貧困也是新政府的首要任務。

她提到，不斷擴大的財富和收入差距，是造成包括馬來西亞在內的許多國家政治動蕩的主因之一。

她認為，優先事項是要消除對原住民兒童和邊緣化兒童的教育障礙。原住民兒童在受教育方面面臨許多挑戰，因此，大馬教育體系的質量需重新審視。（