309公審擊落MH17嫌犯 大馬歡迎海牙法院開庭

（布城7日訊）馬來西亞對荷蘭海牙地方法院在3月9日，公審4名涉嫌在2014年7月17日擊落馬航MH17班機的嫌犯表示歡迎。

外交部發表文告聲稱，這對為MH17班機被擊落悲劇的受害者尋找真相，及樹立正義是一重要里程碑。

文告說明，我國強調整個過程須保持公信力和透明的重要性，這應以法治為基礎，以確保正義獲伸張。

文告提及，作為聯合調查小組（JIT）的成員，馬來西亞仍忠於司法程序和調查，我國籲請所有國家和涉及者根據安理會第2166（2014）號決議，充分配合調查工作。

“我國將密切關註即將進行的審判。”

“隨著法庭審判的開始，我們回想起這場非人道的悲劇，奪走了298條寶貴生命，包括43名大馬籍乘客和機組人員的性命，我們一直與受害者及他們悲痛的家人和親人同在，並一直為他們祈禱。”

4嫌犯仍在逃

荷蘭當局將在下周一開庭審訊4名嫌犯，4名嫌犯至今仍在逃，荷蘭法庭將在被告缺庭下進行審訊。

4名在去年被國際通緝的主嫌為俄羅斯聯邦安全中心前上校基斯金、俄羅斯軍事情報局官員杜賓斯基、俄羅斯軍事情報局特種部隊成員普拉托夫及烏克蘭籍的頓涅茨克地區作戰部隊的指揮官卡爾真科。

他們在事發當時皆在烏東親俄部隊中擁有高職。除了被控謀殺，他們也面對獲取導彈發射器以圖射下一架飛機的初步指控。

馬航MH17班機當時由阿姆斯特丹飛往吉隆坡，在2014年7月17日於烏克蘭東面領空被俄制的布克導彈擊落，造成298人喪命，當中193人來自荷蘭、43人來自大馬、27人來自澳洲。