1小時吃9kg芝士蝦米粉 女大胃王：僅8分飽

（馬六甲7日訊）馬六甲大胃王湯美鳳（Rainbow Kumi）突破本身5公斤的食量，花1小時將超過9公斤的米粉、鮮蝦、芝士高湯和中國茶通通吃完，這等於30人的份量。

吃完後，湯美鳳笑說：“這只是8分飽，兩個小時後再去宵夜！”

這項“大胃王英雄帖”由湯美鳳向愛極樂大好運酒家發出，同時劍指大好運酒家名菜“芝士生蝦米粉”，而酒家也不敢怠慢，拿出頂級的配料迎戰。

突破5公斤食量紀錄

湯美鳳抵達現場後，即提出增加食物份量的要求，將原定6公斤的食材增至9.8公斤，令所有人震驚。

大胃王於晚上8時15分開始動筷，由於食物非常燙熱，她唯有不斷利用卡片搧風，希望盡快讓米粉降溫，丈夫陳偉榮則坐在一旁幫忙剝蝦殼。

晚上9時15分，湯美風放下筷子表示，已經吃下9公斤食物，也喝了兩壺中國茶，雖然肚子只有8分飽，但食物過燙且不斷咀嚼新鮮蝦肉導致臉頰酸痛，加上份量已經突破自己的紀錄，所以選擇結束。

29歲的湯美鳳曾創下1小時內吃下18煲肉骨茶、30分鐘吃下4.5公斤燒臘飯、10分鐘內吃下60寸法式面包三明治。

育有兩名小孩的她，平時並無刻意訓練食量，目前每餐至少吃10碗飯。

“參與大胃王比賽後，我都會減少食量，然後多喝一些對腸胃有益的營養品，絕對不會拿健康開玩笑。”

大好運酒家及北京樓海鮮酒家發言人李文暉表示，酒家當晚準備的芝士生蝦米粉要價近1000令吉，湯美鳳下周四將到北京樓海鮮酒家嘗試新挑戰，促請民眾拭目以待。

他表示，目前酒家正在進行“5選1”優惠活動，誠邀甲市民前來觀賽吃飯見證奇跡，“5選1”優惠包括1.80令吉的招牌蒸金鳳魚、脆皮燒雞、蒜香烤花腩、38.80令吉的芝士生蝦米粉和北京烤鴨，唯脆皮燒雞和北京烤鴨需提前一天打電話預定，預定電話是06-253 0000（公司）、 011-5508 1111（Jack Kua）或011-1090 1111（Kelvin Goh）。