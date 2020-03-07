萬無一失 接觸過UDA主席 2前高官二度檢測

（八打靈再也7日訊）與第26宗確診病患，即城市發展控股（UDA Holdings）主席希山韓丹有過密切接觸的前部長及副部長，雖然在首輪新冠肺炎檢驗中結果呈陰性，不過兩人將在居家隔離後的第13天再次接受檢驗。

根據《透視大馬》的報道，衛生總監拿督諾希山說，這是對所有確診病患的密切接觸者所採取的標準作業程序，不只是對上述2個案例所採取的特別措施。

隔離13天後再檢驗

他是在受詢及會否對首輪檢驗結果呈陰性的確診病患密切接觸者，如那2名前政府高官再進行檢驗時說，第二輪檢驗將在14天的居家隔離結束之前進行。

“是的，他們將居家隔離，然後在第13天進行第二輪檢驗。”

根據《馬新社》2日的報道，這名土團黨國會議員兼前部長在檢驗結果證實陰性後，已開始在居家隔離。

這2名前政府高官，據悉是與第26宗確診病患，即城市發展控股（UDA Holdings）主席希山韓丹有過密切接觸。他們曾在2月27日一起出席一場活動。

另外，諾希山說，目前在醫院接受治療的60名確診病患皆在穩定狀態。“沒有一人危急，全部都非常穩定。”

截至昨日，國內新冠肺炎確診病例累計83宗，有23人已治愈出院。

諾希山也說，所有衛生部管轄之下的醫院都凍結假期。

政府醫院凍結假期

他說，這是為了加強醫療前線。

根據報道，諾希山受詢及社交媒體上流傳雙溪毛糯醫院凍結所有職員假期的消息時，這麼表示。

有關是否全國所有在衛生部管轄之下的醫院和醫療研究機構都凍結假期時，他說，所有醫院準備就緒，以應付服務需求。社交媒體流傳由雙溪毛糯醫院總監谷迪簽署，志期3日的通告。該通告告知所有職員凍結假期，以應付新冠肺炎病毒。

國民登記局凍結假期

公務員出國的私人行程被凍結？根據消息指出，在網上流傳的公函只是國民登記局的內部通令，其他政府部門還是按照外交部的旅遊勸告。

來自內政部的消息指出，有關公函只是國民登記局的內部通令，並非所有政府部門都需遵守的決定。

發言人說，政府各個部門目前依據外交部的旅遊勸告。

公函指出，由於冠狀病毒病在全球爆發，而我國國內需要處理疫情，避免冠病蔓延，所以當局作出這項決定。