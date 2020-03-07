“糾正希盟不利人民政策” 張盛聞：給新首相證明施政能力

（柔佛‧麻坡7日訊）馬華總秘書拿督張盛聞呼籲人民給予新首相足夠的時間證明新政府的施政能力，包括糾正希盟政府之前所實施的各種不利人民的政策。

他指出，由新任首相丹斯里慕尤丁領導的國民聯盟政府才執政一周，油價就全面大跌，令吉也上揚；反觀希盟政府執政18個月，行動黨領袖在倒台後卻聲稱來不及兌現選民的委托。

張盛聞於昨晚為馬華武吉甘蜜支會新會所主持開幕後，在較後舉行的群眾大會上分析國家政局時，這麼指出。

他表示，對馬華而言，目前並不是討論官位的時刻，而是讓新政府把希盟政府早前種種不利人民的政策給糾正過來，這包括了經濟政策、教育政策和外交政策等。

他也抨擊行動黨在朝時欺騙人民，下野後同樣把希盟倒台歸咎於馬華，指責新政府是後門政府，而實際上是因為希盟內訌才造成今日局面。

“現在不是時候討論官職，而是更應該關註如何振興國家經濟、糾正不利人民的政策，還有國家當前所面對的冠病肆虐問題。”

出席活動者計有馬青總團長王曉庭、柔州分團團長林添順、馬華麻坡區會主席拿督鄭貝川、峇吉里區會主席拿督李俊滽、禮讓區會主席拿督吳池池、活動籌委會主席兼禮讓區團團長江初儀、巴莪區團團長劉佳龍、武吉甘蜜支會主席陳來春等。