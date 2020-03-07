曹觀友：憲法兩屆制 林冠英回鍋當檳首長 假的

（檳城7日訊）社交媒體有傳前財政部長林冠英將回鍋當檳州首席部長，檳州首席部長曹觀友昨日在臉書斬釘截鐵否認這個傳言。他今在活動上再受媒體追問時回應，“看看我們的州憲法就知道了嘛！”。

曹觀友並沒有直接說明所謂的修憲內容，而是叫媒體自行去查看相關修憲內容。他也指出，其個人臉書專頁昨天下午已即時澄清該網傳消息為“Palsu”，即虛假消息。

根據檳州立法議會於2018年11月16日通過的《2018年檳州憲法（修改）法案》，限制每人只能擔任檳州首長最多兩屆。推動這項修憲，是希盟在之前大選時許下的承諾。

也是檳州行動黨主席的曹觀友在2018年11月18日的該黨大會上致詞時也提到，隨著上述修憲，從2008至2018年已擔任兩屆檳首長的該黨秘書長林冠英已不能再任檳首長。

檳2土團議員續挺希盟

聯邦執政聯盟有變，但檳州兩名土團黨的州議員日前表明將繼續支持希盟檳州政府，曹觀友感謝這兩名州議員的支持，讓希盟檳州政府更穩固。

但他說，目前還在過渡期，這兩名州議員最終還是得遵循所屬政黨的立場，因此只能靜待土團黨接下來會做出怎麼樣發的最終決定。

曹觀友是於今早出席位於崔耀才路的街友中轉中心（Pusat Transit Gelandangan）的動土儀式後，受媒體詢問時，作出上述回應。與會者尚有檳州行政議員佳日星及彭文寶。