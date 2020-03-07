選委會主席：不曾犯錯 “沒面對辭職壓力”

（吉隆坡7日訊）聯邦政權更迭，選舉委員會（SPR）主席拿督阿茲哈阿茲占說，選委會主席和成員不曾犯錯，因此沒有面對辭職的壓力。

“其實完全沒有壓力（辭職），因為我是在前首相敦馬哈迪的建議下，並在皇室理事會的同意下接受國家元首的委任。我不明白為何與這項委任無關的人士催促我辭職。”

他指出，只有在首相建議國家元首撤除選委會領導人時，才會考慮辭去有關職位。

根據《每日新聞》（Berita Harian）報道，阿茲哈強調，選委會主席和成員的任命是通過國家元首在首相建議下，與皇室理事會商討後所作出的決定。

“根據聯邦憲法的規定，有效服務期限可直到66歲，但若發現我在執行職務時犯了不當行為，這個期限或會縮短。如果國家元首決定騰空這個職位，我會謹遵陛下指示，因為我和其他成員是由國家元首委任的。”

報道指出，選委會前副主席拿督旺阿末昨日敦促阿茲哈和選委會成員跟隨政權更迭辭職，讓選委會成為一個自由和中立的憲法機構。

旺阿末指出，他們在加入選委會前有著政治社運分子的背景，反映出他們偏頗的政治態度和觀點。

對此阿茲哈反駁，選委會成功處理國內7次補選事宜，足以證明選委會是獨立的機構，不會偏幫任何一方。

“我上任後辦了7次補選，請舉出我偏心和犯錯的例子。我堅持立場，不跟隨任何人；如果有錯，請作出審判，國會有設立選舉特別遴選委員會。”

他說，他曾數次聲明，作為選委會主席的他會與委員會展開充分合作，即便被傳召調查也在所不惜。

“我沒有什麼好隱瞞的，我和其他成員不曾因為犯錯而被指控，因此要我們辭職的行為是胡鬧的。”