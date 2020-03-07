阿米魯丁：向我提交易條件 有人圖推翻吉希盟

（亞羅士打7日訊）財政部前副部長拿督阿米魯丁揭露，有人為了要推翻希盟另組建新政府，向他提出很好的交易條件；同時，這期間，也有人企圖推翻吉州希盟政府。

他說，他拒絕了對方的獻議，這讓他返回古邦巴素國會和安南武吉州選區時，問心無愧坦然面對選民。

阿米魯丁昨晚出席由吉州希盟舉辦的“捍衛人民委託巡迴演說”上如是指出，但他沒有進一步說明有關交易條件的詳請。

他強調，如果他接受獻議，就典當了在希盟的原則，也背叛了人民的當初大選時對他的信任與支持。

“選民當初就是拒絕納吉領導的國陣政府，而力挺希盟當政府。如今有人又策劃倒希盟，雖然目前看似成功，但這些背叛選民的人，總有一天也會被推翻。”

阿米魯丁透露，這些人不僅僅策劃推翻希盟政府，也有人要推翻吉州政府。因此，他說，現場出席演說的12名土團黨和希盟州議員，包括未克出席的7名州議員，都願意向吉州人民保證，會守著吉州政權。

陳國耀：有心人散播倒台消息

吉州行政議員兼吉州行動黨主席陳國耀說，有意推翻吉州希盟政權者不斷散播吉州議會倒台消息，同時也對吉州土團和希盟領袖提出加入新政府，換取高職的交易條件。

“據我所知，有人向大臣獻議讓他上京當部長；吉州誠信黨主席巴羅拉茲則獲獻議當吉州大臣。”

陳國耀強調，吉州希盟和土團黨將會繼續同在，一起捍衛吉州政權和力挺慕克力當大臣至下屆大選，縱使慕克力若有天被土團黨開除，捍衛吉州政權立場一樣不變。（YLS）

慕克力：4州土團表明續與希盟同在

吉大臣慕克力指出，雖然有黨中央領袖宣布土團黨退出希盟，但如今陸續已有4個州屬的土團黨表明會繼續與希盟3黨同在。這顯示州與黨中央領導層的意見不一樣，主因是黨總裁丹斯里慕尤丁違反了最高理事會的決定。

慕克力也是土團黨署理總裁，他說，吉打、雪州、馬六甲和檳城的土團黨都表明繼續與希盟合作，相信接下來還會有其他同一步伐的州屬表明立場。

“我們會繼續捍衛人民的委託，不會背叛人民，所以我們才會繼續與希盟一起。”

另外，他說，吉州政府在推行興建居林國際機場計劃中，原本已計劃要向聯邦政府申請撥款進行徵用地段，但如今新政府是否會同意延續這計劃或拖延，吉州政府也會盡全力做出爭取。（YLS）

佐哈里：州議員勿違背選民委託

吉州新任希盟主席拿督佐哈里阿都以大家長身分，提醒吉州19名希盟和土團黨州議員，在非常時期，選民都會緊盯大家的舉動。因此，大家不容許作出違背選民委託的行為，必須守住吉州政權，否則將會被選民唾棄。

他透露，當土團黨宣布退出希盟的當晚，他趕緊返回吉州與行動黨和誠信黨領袖會面商議吉州政局。3黨領袖最終議決，為了州民和吉州發展，都必須與土團黨守住政權，以及力挺慕克力當大臣。

當晚出席演說會的吉州行政議員、希盟和土團黨國州議員都受邀簡短演說，而特別嘉賓則是慕克力和誠信黨黨署理主席拿督沙拉胡丁阿育。