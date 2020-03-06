州元首接納 未必來自巫統 甲首長15人挑1

（馬六甲6日訊）甲州人民代議士聯盟今日第二次覲見州元首敦莫哈末卡立後宣佈，州元首已經接納由13名巫統、1名行動黨及1名公正黨議員中的一個人選，出任第12屆馬六甲首席部長。

甲州巫統週四下午發表聲明，僅接受13名巫統議員中的1人擔任首長，不過，他們週五的說法卻有不同，即指該聯盟的首長將會是15名議員中的其中1名人選。

甲巫統主席拿督斯里阿都勞勿夫在15名議員的陪同下召開記者會時說，首長人選將會在本月9日（週一）下午3時宣佈，隨即於3時30分舉行宣誓儀式。

他說，州元首在週五的見面中傾向於討論甲州人民的和諧，尤其整體的政治穩定性，15名議員也聽取州元首的勸告，停止近期發生的政治動盪現象。

“我代表15名議員向州元首在甲州管理和政治動盪事項上的英明決策，以及所給予的勸告表示感謝。”

阿都勞勿夫說，在過去24小時內，2名土團黨議員並沒有與他聯絡。

此外，來自公正黨的拿督莫哈末再拉尼說，他與行動黨的拿督諾依占依然是各自政黨的黨員，也沒有意願退黨或成為獨立議員。

“我看到巫統以開明態度接納我們，沒有強迫我們一定要是國陣或巫統的黨員。”

在記者會開始之前，諾依占回答記者問題時說，他不是跳槽（Lompat），只是移居（Hijrah）人民代議士聯盟。