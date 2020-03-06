政局不穩為由 美推遲歸還2.4億一馬資金

（吉隆坡6日訊）據《路透社》引述兩名知情人士消息聲稱，美國司法部以政治不確定為由，推遲將追回疑似挪用一馬發展公司（1MDB）資金中的2億4000萬美元歸還給馬來西亞。

報導引述消息說，美國司法部原定在2月19日將第二筆追回的資金退還給馬來西亞，但由於技術原因最終告吹。

一位消息人士稱，有關的總金額約為10億令吉或2億4000萬美元。

消息指出，随著前首相敦马哈迪辞职后，令到未来出现不确定性，美国也决定暂缓付款。

此前，美國司法部指，巫統前主席兼前首相拿督斯里納吉“洗劫”1MDB逾45億美元的資金，後者目前正接受貪污審判。

自2016年以來，美國司法部已提出民事訴訟，要求沒收據稱挪用自1MDB資金購買的約17億美元資產。去年5月，美國開始歸還部分已收回的資金，首筆款項接近2億美元。歸還的資金匯入了大馬財政部的特別基金，用於支付給1MDB的債券持有人。

此外，美國司法部發言人受詢及此事時則是拒絕置評。

大馬財政部將問題轉給總檢察署，後者在截稿時並未回應。

消息人士說，他們不知道美國司法部的下一步行動。

隨著希盟倒台，納吉早前在私邸接受《路透社》專訪時提到，他希望未來的政治氛圍將使1MDB案的審訊更為公平。

新任首相丹斯里慕尤丁至今尚未談論過1MDB案件，但他矢言要與貪污抗爭到底。