收集簽名促辭州議員 柔蓝眼將向張發虎索賠

（新山6日訊）柔佛州公正黨將採取行動，向以獨立議員身分加入新聯盟政府的張發虎追討1000萬令吉的賠償，並且在近日展開收集選民的簽名運動，要張發虎辭去柏瑪尼斯州議員。

公正黨柔州主席賽依布拉欣認為，該黨原任禮讓區部主席張發虎今天隨同新聯盟政府宣誓出任柔州行政議員，如此行為等同於背叛選民的支持。

他今天在公正黨柔州會所召開特別會議後，在新聞發布會上表示，盡管目前該黨與希盟面對艱難的政治局勢，但慶幸的是，該黨4名州議員即武吉峇都區州議員潘偉斯、聖糢那區州議員莫哈末庫贊、地南區州議員哥巴蘭克里斯南、武吉南寧區州議員耶斯魯丁，仍堅持與黨同在，站穩自己的崗位。

未現退黨潮

他坦言，目前柔州公正黨並未出現退黨潮，黨員們與領袖皆保持對黨的忠誠與支持之心。

他表示，黨員若有意退黨並不會被阻止，但希望黨員們能與黨共同進退，唯有站穩陣腳才有望與柔州希盟成員黨成功重奪柔州政權。

詢及張發虎在黨內是否面對任何問題，賽依布拉欣表示，一名領袖應持有個人價值及尊嚴，但在面對任何問題時應與領導層提出討論。

公正黨士基央區部主席熊運濤受詢時表示，如今選區選民對張發虎的不滿情緒高漲，紛紛發出要求張發虎請辭下台的呼聲。

新聞發布會出席者還包括士基央區國會議員娜特拉、地不佬區國會議員鍾少雲等。