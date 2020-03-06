衛生總監：大馬首現第三代傳染病例

(八打靈再也6日訊)衛生總監拿督諾希山指出，今日截至中午12時，我國新增28個新冠肺炎病例（第56至第83個新病例），累計83個病例，也首次出現第三代傳染的確診病例。

他發文告說，新增的病例都是大馬人。

根據圖表，今天新增的確診病患中有11人與第26個病例有關，而第48個病例和第60個病例的詳細情況還在調查中；至於第68個病例至83個病例的情況則目前還在追查中。

目前，與第26個病患有關的確診病患總共有32人，新增10個病例屬於第二代傳染、1個病例屬於第三代傳染。

首次出現的第三代傳染病例，是第63個病例，他從第39個病例處受感染，第39個病例則是第36個病例的朋友。

在第26個病患的群體中，新增的第二代傳染為第56、第57、第58、第59、第61、第62、第64、第65、第66、第67，而之前確診第41也查明了與第26個病例有關，屬於第二代傳染。

諾希山指出，目前，確診病例是來自受調查患者、密切接觸者以及撤僑回國的群體。其中65人是大馬人、15名中國人以及3名分別是美國人、日本人和意大利人。

他指出，目前已經鑒定的密切接觸者共有956人，正在追蹤新增病例的接觸者，並且採集他們的化驗樣本。

另一方面，他也說，第24名確診病患已經康復及可以出院，其所有密切接觸者已經追蹤完畢，成功防堵了這個群聚（kluster）繼續蔓延。

“因此，目前，總共有23名確診病患康復及出院。”

他說，在第26個病例接觸的群體中，總共有258人被採集樣本，18人確診，70人陰性，但是他們必須居家隔離14天；另外170人等候檢驗結果，也必須居家隔離14天。

“衛生部繼續進行調查及追查密切接觸者，以鑒定感染源頭，避免蔓延。”

他指出，雖然一些類流感（ILI）和嚴重急性呼吸道感染（SARI）的病患中沒有出國史或者與確診者接觸，衛生部也已經展開追查。

“截至3月6日，總共有430個樣本採集及化驗，目前沒有對新冠肺炎呈陽性的樣本。”

他指出，根據1971年醫藥法令（2012年修正）及相關條例，醫護人員必須為病患保密，除非病患本身自願公開本身的資料。

“衛生部必須保護病患的個人資料，同時發佈重要及相關的公共醫療資訊。”