阿德里：考慮與巫統議員合作 歡迎出走議員回巢

（馬六甲6日訊）原任甲州首席部長阿德里表示，甲州希盟不僅歡迎出走的希盟議員“回巢”，也可以考慮與認同希盟理念的甲州巫統議員一起合作。

“目前，我沒有接獲究竟是何人，包括是不是土團黨巴也隆布州議員拿督拉菲克將擔任甲州新首長一職的消息，我也不曉得為何甲州首席部長宣誓儀式展延，一切交由甲州元首決定。”

他今早出席馬接州選區感恩日活動後，召開記者會時如是表示。在場者包括馬接再也州議員拿督林秀淩。

針對甲州國民聯盟與土團黨鬧分裂，希盟是否有信心重奪政權，是否能夠接受出走的議員回巢的提問，他表示，甲州希盟今早開會，並將維持希盟的共識，亦歡迎土團黨的州議員一起回來。

“我確實希望有關議員能夠重新考量人民賦予的寄托，若能夠繼續與希盟同在，相信人們能夠以更開放的態度與方式接受。”

他說，對於希盟而言最重要的是維護人民的委托，對於那些想要維護該委托的人，無論是已投靠國民聯盟的希盟議員，或巫統議員，希盟會考慮與認同理念的議員一起合作。

對於倒戈的公正黨文廟區州議員拿督莫哈末再拉尼聲稱，甲希盟曾獻議他擔任首長職，阿德里沒有給予正面回應，他表示確實有各式各樣的獻議，一旦發生政權轉移，甲州希盟會在會議中討論及作出最後決定。