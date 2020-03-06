林冠英返檳任首長？ 檳火箭：假新聞

（檳城6日訊）針對Berita Malaysia Online臉書專頁，指前財政部長林冠英很快將重返檳州擔任首席部長職一事，檳州行動黨官方臉書隨即“闢謠”，直指這是一則假新聞。

檳州首席部長曹觀友也在今午4點多在本身的臉書轉發該黨官方臉書的內容。

Berita Malaysia Online臉書專頁指出，有行動黨內部人士透露，檳州14名行動黨州議員已簽署了一份聲明，以支持林冠英回到檳州當首席部長。

有關報導也指出，只有曹觀友、行政議員彭文寶、佳日星及擔任檳州首長政治秘書的鄭來興沒簽署該聲明。

林冠英為阿逸布爹區州議員，他在2008至2018年曾擔任檳州首長兩屆。在509第14屆全國大選時因希盟入主布城，林冠英受委任為財政部長，曹觀友則受委為檳州第5任首長。

該臉書專頁指一旦林冠英重返檳州，將擔任檳州第6任首長。

該專頁說，此外來自公正黨的班台惹查州議員，也是前貿消部長的拿督斯里賽夫丁，則會回來檳城但任行政議員，取代公正黨前行政議員阿菲夫辭職後留下的空缺。

此消息出街不久，檳州行動黨就在官方臉書上澄清並指此為假新聞。

峇日星：人民應拒絕

另一方面，民政黨全國副主席拿督峇日星指出，不管林冠英回檳擔任首席部長的消息是否屬實，希望檳州人民拒絕這種舉動。

他今日發文告指出，目前他尚無法證實此傳聞是否屬實，但身為檳城子民他有責任捍衛曹觀友擔任檳州首席部長，直到下屆大選為止。

他說，曹觀友是在2018年5月9日全國大選中獲得人民委託才出任檳首長，不應在5年任期未滿前就“下車” 。

他指出，檳州希盟政府在曹觀友領導下政權穩固且獲得許多檳州子民支持，不應該在這個時候被人取代。

他希望此傳聞不會變成事實。