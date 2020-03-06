佐哈里任吉希盟主席 矢注重未落實大選承諾

（雙溪大年6日訊）隨著土團黨退出希盟，公正黨吉打州主席兼雙溪大年國會議員拿督佐哈里阿都將取代吉打州務大臣拿督斯里慕克力，出任吉打州希盟主席。同時，吉打州希盟將會保持原狀，即全力支持慕克力出任州務大臣，並與吉打州土團黨聯合執政吉打州。

佐哈里阿都今日在其服務中心與該黨吉打州領袖開會後，在記者會上這麼指出。

“我將會與慕克力會面，向他傳達希盟重整後的最新狀態，同時商討吉打州未來的發展。”

力挺慕克力任大臣

他強調，在面對經濟不景、新冠肺炎爆發及中美貿易戰等挑戰下，人民更關注于如何面對生活，及對抗病毒等，政府應該暫時放下政治，更關注於人民的心聲。

“未來，我們將注重未落實的大選承諾，為落實一個穩定的吉打州而努力。”

針對希盟各黨對於慕克力的支持時，他表示至今沒有接到撤換大臣建議，他有信心，全體希盟州議員將會站穩立場，作為慕克力的後盾。

他籲請吉打州人民在面對最新的政治局勢時，冷靜看待州內的政治發展，而希盟承諾將與州務大臣重新調整步法，為未來發展做好準備。

出席者包括馬莫區國會議員努琳愛娜、巴東色海國會議員卡魯柏亞、吉打州行政議員蘇慕根、公正黨吉打州署理主席末扎希爾、副主席納斯魯等。

慕尤丁組新內閣或難產

至於國內最新政治局勢，佐哈里阿都估計新任首相丹斯里慕尤丁在成立新內閣時，將出現難產的情況。

他說，慕尤丁在最新的政治演變中，最後一分鐘與敦馬哈迪各持己見，同時接受巫統及伊黨連成政府，在沒有獲得多數國會議員支持下出任首相，無論在內閣或國會將會面對許多阻力。也是公正黨國會黨鞭的他說，他最近接到許多政壇朋友的來電，告訴他不必擔心，因為慕尤丁不會獲得大多數國會議員的支持。

針對有吉打州希盟議員將會見慕尤丁或傾向該黨前署理主席阿茲敏等傳言，他說，網絡謠言可以不停更新，但他有信心吉打州希盟議員將始終忠心於人民的委託。