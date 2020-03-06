上海女商 控訴大馬男騙財騙色

（大山腳6日訊）來自上海的中國女子控訴遭大馬男子騙財又騙色，她指與該男子兩年前展開跨國戀後，對方聲稱要在大馬買房和她結婚，前後騙走她30萬人民幣（約18萬餘令吉），之後發現她報案後，還以裸照威脅她，揚言要讓全中國人看到她的裸照！

經營美容生意的張小姐（25歲）今日在馬華大山腳區會會所召開記者會講述經歷。她於2017年11月15日在馬來西亞認識了一名叫Simon的黃姓男子，男子通過社交手段博取她的信任後，二人展開了一段“跨國戀”。

張小姐說，2019年她兩次來檳城旅遊時曾和該男子見面，對方聲稱要在大馬買房准備和她結婚，叫她一有錢就轉賬給他。

“這兩年來，他大約騙走了我30萬人民幣，這筆錢包括我多次通過微信、支付寶轉賬給他，以及我們見面時交給他的現款。”

“在他勸說下，我還送他名牌包、名牌腰帶、苹果電腦、戒指、相機、手機、衣服等。”

張小姐說，她之前早就懷疑對方的動機，但真正醒悟是在今年農曆新年期間。當時對方聲稱在台灣得了新冠肺炎而被隔離，還說自己手機被沒收等。起初她真的很著急，沒想到這是一場騙局。

“我一直覺得很奇怪，每次跟黃男講話他都會一直提錢，一給完錢他就消失一陣子，說他去了台灣出差。之後，對方還發了一份買房的律師文件來，我聯絡該家律師樓，律師樓卻說文件非該律師樓經手。”

“他根本沒有為我和他買婚房，他發來的律師文件也是偽造的，對方還說文件上有他姐姐的名字，因為我是中國人，不能貸款，所以才加入他姐姐的名字。”

張小姐說，她查獲黃姓男子已在泰國和一名女子登記結婚，但還一直博取她同情，跟她喊窮，讓她轉賬給他。她認為該男子從一開始就有意欺騙她的錢財與感情。

“在我揭穿他後，他也承認自己有意欺騙，理由是沒錢。我嘗試要他還錢，但並未成功，他已經把我的微信全部拉黑。”

盼警惕女生別上當

張小姐說，她曾在個人臉書求助網友，追查黃男的下落，發現他是來自大山腳一帶。對方知道張小姐報案後，還發了兩次裸照威脅她，揚言要讓全中國人都看到她的裸照。

兩人最後一次見面是於2019年12月，在檳島一間酒店。張小姐說，她相信受害的女孩不只她一人，因此希望新聞曝光後，不要再有女孩遇上類似的遭遇。

她希望對方早日回頭，站出來為自己的所作所為，負上應有的責任！

馬華大山腳區會婦女組主席吳瑞音吁請黃姓男子盡快現身，或其家人及朋友應該勸他站出來交代此事。