林冠英與甲黨員閉門交流 鄭國球：諾依占跳槽交紀委會處理

（馬六甲6日訊）行動黨秘書長林冠英昨晚與中央領袖到馬六甲會見黨員，與近300名黨員進行逾一個小時的閉門交流，除了解釋目前局勢，也回答黨員提問及意見等。甲州行動黨主席拿督鄭國球受訪表示，會上有黨員向中央領袖反映過檔新政府的署理主席拿督諾依占的黨籍問題，而此事就交由黨中央的紀律委員會處理。

“一般上，紀律委員會將發出信函（Show Course Letter）到諾依佔住家，限5天內必須交代解釋，隨即會採取行動，包括開除黨籍。

“馬六甲行動黨的立場是，不認同任何人違背人民的委託。在之前的會議中，我們也通過將諾依佔黨籍事項交由黨中央處理和決定。”

詢及諾依佔若回巢是否獲接納，鄭國球則表示：“等他要回來，我們再通知。如果每個人認同行動黨的鬥爭和原則，我們都歡迎，但我們不能接受跳槽行動，相信選民也不能接受。”

他提到，跳槽風波發生至今，他沒有與對方聯絡，並覺得沒有必要，而他之前與對方情如兄弟，對方的跳槽行為自己也很無奈及崩潰。

此外，他指目前甲州沒有黨員因此退黨或跳槽的現象。

上述交流會，黨主席陳國偉、組織秘書陸兆福、副主席東姑朱布里、政治教育主任劉鎮東等也有出席。

林冠英於晚上9時許抵達行動黨黨所，10時許離開黨所時向駐守媒體打招呼，沒有發表任何談話，隨後與黨員合照後便驅車離開。(BPK)

鄭國球：再拉尼違背人民委託

對於公正黨議員拿督莫哈末再拉尼稱接獲出任希盟首長的獻議，鄭國球表示，本身也接獲很多電話邀請過檔，不管“叫過去”還是“跳回來”，最重要是再拉尼必須明白自己違背人民的委託，當初選民選希盟做政府，他是代表希盟的成員之一，做了政府後跳過去是出賣了選民。

“不管誰叫他回來、叫他過去，反正他就是錯 ，他必須明白。”

另一方面，鄭國球表示，這次中央領袖與州內黨員會面，主要是解釋中央政權演變的來龍去脈，該黨目前面對的情況及必須做的事項，儘管出席的領袖和黨員都對後門政府感到不滿，但也必須接受事實。

“這一切不影響行動黨的鬥志和精神，我們也準備好了出現任何的可能性，包括閃電大選。

“國民聯盟成立政府不是為了人民，而是為了個人利益，譬如甲州首長人選也一拖再拖。我們相信，人民會與希盟和行動黨一起面對'後門'風波。”

出席領袖還包括國州議員邱培棟、楊勝利、郭子毅、謝守欽、劉志良、黃和平等。