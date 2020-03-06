UDA主席認是第26確診 非在上海感染

（八打靈再也6日訊）我國第26宗新冠肺炎確診患者，也是城市發展控股（UDA Holdings）主席希山韓丹發文告交代自己在確診感染新冠肺炎前後的行程。

他強調自己在1月13日至17日在上海出席研討會期間，當地還未被列為疫區，也沒有回國後必須隔離14天的指示。

他說，在1月13日至17日期間，中國只在武漢出現1宗確診的新冠肺炎病例，而他從未到過武漢。

“當時候對訪問上海沒有任何疑慮。上海的首宗確診病例是在1月20日。”

他說，大馬衛生部是在1月25日，即他從上海回國後一周，發出延遲或避免前往中國的勸告，而世界衛生組織是在1月30日正式發出“國際關注的公共衛生緊急狀態”。

“這一切都發生在我從上海回來之後。”

他說，這其中的第二個必須關注的問題是，所有科學和醫學研究都顯示，新冠肺炎病毒有兩周的潛伏期，而他在1月17日回國，並在2月27日出現病症，因此就醫學角度而言，他不可能從上海的行程中感染新冠肺炎病毒。

他說，最早與我有密切接觸的患者是在2月21日的一次會議上，這是我回國5周之後。

“除非有新的醫學研究告訴我們不一樣的情況，否則我們必須清楚知道的事實是，我的上海之行與我確診新冠肺炎無關。”