卡立嘉化：嫌惡馬來領導 “火箭是希盟致命弱點”

（吉隆坡6日訊）公正黨領袖卡立嘉化指出，儘管批評者把希望聯盟的短期執政，歸咎於公正黨前署理主席拿督斯里阿茲敏的背叛，但他認為行動黨才是希盟的“致命弱點”。

不過，對於卡立嘉化的這番指控，公正黨通訊主任法米在推特駁斥卡立嘉化沒有資格代表公正黨發表談話，並指責他是代表叛徒和背叛者說話。

卡立嘉化說，“行動黨暗地裡嫌惡希盟的主要馬來領導人，領袖不但公開批評前首相敦馬哈迪，在希盟內部動盪中亦不忠於盟友，於人民聯盟（希盟前身）時期，更曾策劃消滅伊斯蘭黨的影響力並代為統治。”

聯手施壓敦馬交棒

他說，很明顯的，行動黨是希盟的阿基里斯之腱（Achilles Heel）。他們知道他們的秘書長永遠不會成為首相，所以他們把自己定位為造王者。

他說，他們把潘儉偉這樣的人視為“灰色高貴”（指後台掌權的人物），在幕後決定國家的金融和經濟發展方向。

卡立嘉化曾在阿茲敏擔任雪州大臣時期，擔任雪州公正黨策略主任。他今日在《陽光日報》（Sinar Harian）專欄中暗示，行動黨控制了與阿茲敏對立的公正黨主席拿督斯里安華。

他說，在談判席位的過程中，安華一直把行動黨置於自己的政黨之上。行動黨不想要公正黨中的華裔代表，動搖行動黨在華人社區中的統治地位。

“阿茲敏想要通過推廣公正黨自身的華裔領導陣容，藉此遏制行動黨在華裔支持方面的壟斷，最終在安華和阿茲敏之間播下仇恨的種子。”

他說，安華會一直捍衛行動黨，並把批評該黨的人稱為種族主義者。“還記得拿督蔡銳明身上發生的事嗎？這就是導致阿茲敏和安華之間發生摩擦的原因之一。”

據《馬來郵報》（Malay Mail）報導，蔡銳明曾擔任聯邦部長兼峇吉里國會議員，在2009年退出馬華加入公正黨，曾被認為前途無量，但在第13屆大選落敗後，他就以某種方式淡出政治舞台。

卡立嘉化也說，行動黨和公正黨聯手施壓敦馬定下交棒日期，迫使馬哈迪辭職，而阿茲敏也在這股壓力下改變派系，以阻止逼迫敦馬下台的陰謀。

他指出，這名公正黨前第二把交椅最終轉而支持丹斯里慕尤丁，成為馬哈迪的繼任者。