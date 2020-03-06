黃基全：政權更迭 政治委任者應辭職

（八打靈再也6日訊）公正黨梳邦區國會議員黃基全認為，在政權更迭，丹斯里慕尤丁取代敦馬哈迪成為首相後，在希盟時期受政治委任者應辭去職務。

黃基全向《今日自由大馬》表示，希盟當初不應該實行政治委任，特別是委任議員。

他是針對《當今大馬》報導指，行動黨主席兼蕉賴區國會議員陳國偉較早前表示，該黨已決定黨員和領袖不會辭去在政府監管機構中的職位，因希盟是人民在第14屆大選中選出的合法政府後，如是指出。

黃基全表示，國會議員不應該有政治委任，而被部署在議會的選舉委員會和外交友誼團體中。

“如果政府機構和政府關聯公司中的人屬於政治委任，而不是基於價值或能力，那麼邏輯就是一旦政治格局發生變化，這些任命者就必須辭職。

“無論哪個政府執政，我的最終願望是，馬來西亞的政治委任文化可以完全停止。”

馬來西亞沙巴大學政治分析員李國田也表示，希盟時期接受政治委任者應辭職。

“在第14屆大選之前，希盟表示，政府關聯公司中將不再有政治委任，並指這些公司必須由專業人士領導。但在過去的21個月中，我們看到了什麼？”

希盟的批評者在該聯盟執政期間，一直對政治委任表示不滿，包括委任前行動黨黨員丘光耀為馬中商務理事會首席執行員，以及委任馬哈迪的律師莫哈末哈尼夫為檳州區域發展主席。

另一方面，與慕尤丁站在同一陣線的土團黨最高理事拿督斯里禮端表示，政治委任應保持無黨派。

“只要他們在監管機構中履行職責是無黨派的，我認為沒有關係。

“我相信，如果他們能夠堅守職務，不將政治因素納入考慮範圍，那麼他們實際上將為當今的政府帶來健康的製衡。”

禮端說，現在的重點是做對國家最有利的事情，其中​​包括將政治放在次位。

“我認為人們在丹斯里（慕尤丁）沒有開始之前就對他的政府進行誹謗是不公平的。

“停止政治，開始工作。現在不是擔心個人立場的時候，我們需要讓國家回到正軌。”