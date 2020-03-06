東姑安南如何致富 納吉：應該問敦馬

（吉隆坡6日訊）首相拿督斯里納吉說，前聯邦直轄區部長東姑安南是如何致富，真正應該被質問的人是我國第四任首相（敦馬哈迪）及時任的財政部長。

他今日在社交網臉書專頁為東姑安南辯護說，1990年代初期，我國股票市場蓬勃發展，東姑安南是在那時的股市中累積到財富。

他說，誠如那本主題為“THE 'NEW RICH'”書籍所說明，除了經常與企業家（丹斯里）陳志遠（Vincent Tan）共同經商，東姑安南也在媒體星報公司、馬來報Watan及Mutiara Telecommunications（現稱為數碼網絡DiGi通訊公司）持有顯著股權。

他透露，我國當時的首相為第4任首相，時任財長則是“未來的第5/6/7/8/9任首相”。

“因此，要知道東姑安南是如何致富，應該質問他們（第四任首相和時任財長）。”

納吉說，當東姑安南已經發達了，持有財富將近10億令吉之後，2001年他才獲得第4任首相委任為副部長。

“不是嗎？我國第7任首相，今年1月曾經公佈說過和呼吁人民，不要對富豪感到忌妒。”

納吉附上一個網媒新聞鏈接https://www.malaysiakini.com/news/506033 ；文中引述第7任首相馬哈迪談話說，我國奉行的是自由經濟體，任何肯努力的人都可為自己增加收入。