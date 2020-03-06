表揚護遺個人團體 喬治市世遺機構獎接受提名

（檳城6日訊）喬治市世界遺產機構配合成立10週年，特別舉辦2020年度喬治市世界遺產機構獎（GTWHI Heritage Recognition and Awards），即日起公開接受提名。

檳州首席部長曹觀友昨日在記者會上指出，2020年度喬治市世遺機構獎旨在表揚及肯定為喬治市世遺區傑出普世價值做出貢獻的個人和團體。

喬治市世遺機構獎分為4個組別，世遺機構將在6月7日公佈得獎名單。所有得獎者將獲得獎牌和證書，並將在喬治市世遺機構的文化推廣活動中獲得優先考慮。

符合資格的個人或團體可填寫表格報名或由他人提名，並附上相關證明文件。表格可在喬治市世遺機構索取或在世遺機構官網http://gtwhi.com.my/下載。

所有表格和證明文件需在4月15日下午5時之前電郵至[email protected]或提交至喬治市世遺機構，也可聯絡04-2616606 (沈君慧／李嘉雯）詢問詳情。

出席記者者包括世遺機構總經理洪敏芝博士等。

喬治市世遺機構獎分為以下4個組別：

（1）古蹟建築維護與活化獎

開放予成功活化並再利用的古蹟建築或空間維護項目，或者與傳統空間與結構共生共存、強化或維護其古蹟價值的新發展項目。任何於2008至2019年間，在喬治市世遺區範圍內完成的項目皆可申請。獎項得主將為項目擁有人。

（2）文化遺產活動獎

開放予連續舉辦至少5年的文化遺產相關活動。有關活動的目的必須是宣傳、教育、詮釋文化遺產，或以社區動員的方式宣揚文化遺產。獎項得主將為活動主辦方。

被提名的文化遺產相關活動需在喬治市世遺區舉行或遊行途經世遺區。

（3）喬治市瑰寶獎

開放予維護和保存文化遺產的個人。此人除了掌握技藝和知識、實踐並展示傑出成就，也將其知識和技藝傳授給下一代。符合資格者需為年齡至少60歲的馬來西亞公民或永久居民。

（4）承先啟後獎

開放予任何為傳承喬治市文化遺產價值做出貢獻，並已持續至少25年的個人、團體、商號、服務等。這項獎項分別設有銀獎（25-49年）、金獎（50-99年）以及白金獎（100年或以上）3個組別。