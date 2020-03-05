【納吉SRC洗錢案】不確定是否監聽得來 拉蒂花供證公開9錄音

（吉隆坡5日訊）反貪會主席拉蒂花指出，反貪會決定公開9段涉及前首相拿督斯里納吉的錄音，是因為內容涉及掩蓋對一些人的調查，特別是手握高權的人士，包括來自反貪會、總檢察署、首相辦公室，令人感到震驚。不過，她坦承，無法確定這些錄音是否監聽（Interception）得來。

她今日以辯方第13證人身份，在納吉涉及SRC洗錢案自辯環節上庭供證。

對話內容涉及政府高層

她接受辯方首席律師丹斯里沙菲宜盤問時表示，反貪會於今年1月8日召開記者會公佈錄音檔，是為了向公眾及媒體公開涉及重大公共利益的內容。

“有關的對話內容涉及政府單位，政府高層在任內犯下泄密、掩蓋罪行。”

她承認這是她聽了有關的錄音檔後，自己詮釋的，同時，這些錄音檔都是真實的。

她補充，雖然無法確認錄音是否監聽得來，不過，她指的真實性，是基於錄音的對話內容，錄音的內容更重要。

她表示不知道錄音檔的來源，因此無法確認是否為非法錄音、警方錄音或是有關當局監聽所得，她不排除非法錄音的可能性。

她也證實，反貪會確實有器材可進行監聽，而政治部、國防情報部和大馬通訊及多媒體委員會也可進行監聽工作。

阿佔巴基告知錄音檔

拉蒂花披露，有關的錄音檔是反貪會副主席（行動）拿督斯里阿佔巴基告訴她。

“今年1月3日，阿佔巴基告訴我，他從特別官員（阿末尼佔）那裡收到一個裝有數個隨身碟的包裹。”

於是，她指示阿佔巴基成立一個小組進行調查。而阿佔巴基將調查小組交由佔裡負責。

她表示，據她了解，阿佔巴基和阿末尼佔都有接觸過包裹，但不確定是否還有其他人接觸過。

她說，包裹內有約9個隨身碟，並附上紙張說明各個隨身碟的內容。

拉蒂花指出，隨後她於1月6日與小組成員會面，得知已經製作錄音的副本，當天他們播放並討論了錄音檔的內容。

錄音檔聲音清晰

她補充，當時她、阿佔巴基以及一些官員，可以辨識錄音檔對話者的身份。

“聲音很清晰，我們可以基於對話內容，辨識出對話者的身份，以及能夠確認有關錄音的真實性。”

至於是否有驗證錄音檔的真偽，拉蒂花表示，反貪會將錄音交給警方進行調查，相信警方會發送給網絡安全單位進行調查。

“除了警方，反貪會也在反貪會法令23濫權條文下開檔調查，調查官是佔裡。”

她稱，錄音檔的對話內容順暢，看不到任何偽造的可能性，對話內容和事件發生的日期吻合。

她說，反貪會花了數個小時研究錄音檔、聆聽內容、SRC和1MDB發生了什麼事，以及有哪些人涉及其中。

她坦承，她決定向公眾公開錄音檔內容時，並沒有考慮到這些錄音檔是否被法庭接納，而且，當事件涉及公眾利益時，就已不是秘密。

她舉例，這也不是反貪會首次這麼做，並指如果反貪會發現涉及百萬令吉的信息，他們會向公眾公開。

沙菲宜不同意拉蒂花的說法，反貪會不會公開有關人士的名字，並要求拉蒂花舉出案例。

拉蒂花以2016年的沙巴水門案為例，指反貪會在逮捕當時的水務局總監，起獲現金後，對外公開被捕者的照片和資料。

沙菲宜：監聽內容僅供情報用途

在今日的審訊中，沙菲宜盤問拉蒂花有關《反貪會首席專員通令》，問後者是否意識到，在此通令下，如果針對某對話內容，並截取了監聽而來的內容，是不能向公眾公開，只能用作情報用途。

不過，拉蒂花指沙菲宜沒將通令逐字讀出，因此她不確定是否存在上述說法。

“你（拉蒂花）必須查證，你是反貪會主席，不是我。”

沙菲宜此話頓時引來現場人士的笑聲。

拉蒂花說，她需要查看上述通令內容是否存在，以及這是否（和其上庭供證）有關係。

承審法官莫哈末納茲蘭諭令拉蒂花，如果存在有關的通令，必須在下週一此案續審時，攜帶上庭。