又傳校園霸凌 中四生得罪學長被打

（新山5日訊）校園霸凌事件再一宗！一名17歲男生疑在校內得罪學長，被警告“在外面要小心”，結果昨日清晨在校門外遭2名蒙面男子揮棍痛擊，造成他雙手臂、背部及頭部外傷之外，左手中指更因此骨折。

就讀新山東北區一所國中的傷者王則量（中四生），是在本月4日清晨6時左右，在學校附近的一間店鋪，遭2名突然衝下車的黑衣人持棍攻擊。

根據事髮店鋪閉路電視拍下的畫面，2名不速之客只針對王則量攻擊，站在一旁的2名傷者同學則不受牽連。

儘管攻擊僅維持20幾秒，但閉路電視畫面相當驚心動魄，令傷者回想被襲擊的畫面也覺得心寒恐怖。

王則量的父母王文乾（48歲，二手承包商）及夏美芳（51歲，兼職）今日通過馬華巴西古當區會投訴組主任林道祥及副主任洪敦集，召開記者會申訴，兒子事發前兩星期曾經向他們投訴，指校內有一批時常針對他的高年級學長，近期因他回嘴反駁對方的侮辱，曾被警告“在外面要小心”。

詎料警告言猶在耳，王則量昨日清晨在進入校園前遭陌生男子對付。

夏美芳指出，則量是夫婦倆排行第三的孩子，向來循規蹈矩，沒有在校內惹事生非的記錄，因此，她相信孩子的為人。

面對事情會告訴父母

她稱，孩子在校內面對甚麼事都會告訴父母，所以夫妻倆都曉得校內有一批中五生常會找孩子麻煩。

“我曾經提醒兒子，如果對方欺負你，你能躲開就躲開，或者找校長或訓導主任投訴。”

據她了解，兒子遭遇今次的攻擊事件，或者與數星期前出口得罪學長有關。

“他有告訴我們，當時在校內遇到這批學長的時候，其中一人看到他迎面走來就向身邊同學說'狗來了'，基於這樣，則量便忍不住回了一句'像你爸爸'。”

王文乾補充道，那名同學聽到孩子回了這麼一句話，便吐了一句“你在外面要小心”。事隔兩個星期左右，則量便於校外遭人襲擊。

夏美芳透露，滋事者擺明是針對她的兒子，因為2名黑衣人下車後便拿著木棍毆打則量，同時在場目擊一切的2名同學則沒有受傷。

“則量的其中一名朋友當時還試圖保護他，但行凶的人只看準則量來打。”

案發後，王則量在朋友扶持下走到附近人多的快餐店求助，最終向一名友族同胞借手機致電給王文乾夫妻。

夏美芳形容，兒子當時頭部被打到流血，雙手臂相信是抵擋攻擊後痛得抬不起來，整個人也暈暈的想嘔吐。

“醫生指我孩子的傷勢基本上都是外傷，也幸好沒有腦震盪，只是他的左手中指被打斷，已動手術裝上支撐鐵片，預計一年後還要回來複診。”

另一家長稱孩子也遭霸凌

針對這宗校園霸凌事件，另一名家長侯健發（43歲，自僱人士）站出來指稱，自己就讀同一所國中的孩子早前也遭校內同學霸凌，甚至差點被人拉進廁所痛毆，最終是他親自找上學校的訓導老師，問題才順利解決。

不過，他稱，該國中經常有一批黑衣男子在放學時段站在校外徘徊，情況讓人擔憂。

林道祥披露，他將於星期日陪同傷者父母到學校向校方討個說法，希望校方勿一味掩蓋問題，而是誠實向警方投報，以免受欺負的學生一再被欺壓。

另外，他呼籲在校內面對霸凌問題的學生也要勇敢站出來，或可通過他來協助解決問題。

出席記者會者包括馬華茂奧士汀支會署理主席吳俊楓。