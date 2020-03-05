林世傑：難落實中國方式 各國可學措施抗疫

（八打靈再也5日訊）馬來亞大學病毒學家拿督林世傑認為，各國可能無法落實像中國對抗新冠肺炎的方式，但各國可從《中國-世界衛生組織新冠病毒聯合考察報告》中學習其抗疫措施，並以自己的方式對抗病毒。

他說，出現新冠肺炎確診患者的國家，也應該立即啟動最高級別的應對措施，以防止蔓延，必須立刻追踪、檢測與隔離其接觸者。

他認為，我國已經實施了其中一些建議，包括追踪確診患者的行踪與接觸者，並對之進行檢測與隔離。

“我建議，我國仍應該加強吸收與消毒工作，改善個人衛生與保持社交距離。”

林世傑今日發表文告說，由加拿大流行病專家艾沃德（Bruce Aylward）帶領25人組織的世界衛生組織聯合考察團隊在經歷了9天的考察後，於2月25日發布了該報告，對新冠病毒的傳播動力學、中國的應對措施、冠病症狀、感染人群等做出分析。

“根據報告，新冠病毒可能會引起呼吸道疾病，即新冠肺炎，病症因人而異，根據5萬5924起實驗室確診病例中，有些根本沒有任何症狀，有些則出現了嚴重的肺炎，甚至死亡。

他說，約有80%的實驗室確診患者為輕度或中度，13.8%為重度，而6.1%為嚴重，無感染症狀的病患比例尚不確定，也相對罕見，因此我們應該專注在有症狀的患者上，防止擴散。

他透露，患上嚴重新冠肺炎的高危群體，是60歲以上，患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病與癌症的人士。

保持社交距離杜絕傳播

另外，林世傑說，新冠肺炎病毒一般在無防護下，通過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫和密切接觸下發生傳播，因此建議應該加強吸收與消毒工作，改善個人衛生與保持社交距離。

“報告提到，中國所採取的嚴格措施，例如封城、禁止民眾外出的舉措，改變了疫情，確診病例的降低也比預期來得早，但中國仍必須保持警惕，以防病毒再次入侵，在全球疫情停止之前，所有的國家都不應該自滿，包括中國。”

此外，林世傑也提到，有發現新冠肺炎確診患者的國家，應該立即啟動最高級別的應對措施，而未受影響的國家，也應該準備立即啟動最高級別的應對機制，遏制新冠肺炎疫情。

他認為，我國已經實施了其中一些建議，而如果我們發現出現新冠肺炎疫情在社區中傳播的跡象，則需採取其他行動，如關閉學校、在家辦公、減少外出等等。

他說，對於中低收入的國家，可能需要外來資金去實施報告中的建議與措施。