舊面孔料佔多數 柔行政議員週五宣誓

（新山5日訊）目前坊間正在猜測柔佛州行政議員人選，卻有消息指新任州行政議預料於明日前往柔佛王宮宣誓就職。

柔佛州務大臣拿督哈斯尼還未公佈其行政議會團隊，但是預料新任的10名州行政議員多數屬舊面孔，其中數人曾擔任過行政議員一職。

柔佛州務大臣一職已由巫統柔佛州主席拿督哈斯尼出任，他也於2月28日在柔佛蘇丹依布拉欣陛下見證下宣誓就任。他在國陣執政期間，曾擔任柔佛州公共工程、鄉區與城市發展委員會主席一職。

按照新聯盟成員的官職分配，在10位州行政議員中，印度國大黨和伊斯蘭黨相信各佔一席，而伊黨只有1名州議員，即武吉巴西區州議員納吉立，預料非他莫屬。

印度國大黨在上屆大選贏得兩個州席，即加亨和丁加洛，其中加亨區州議員阿威雅是國大黨柔佛州主席，也曾在國陣執政時期擔任過行政議員，掌管團結與人力資源事務，一般相信擁有行政經驗的他具出線優勢。

張發虎料出任行政議員

傳統上保留給華裔的州行政議員空缺，預料由從公正黨退黨，轉而支持新聯盟的柏瑪尼斯區州議員張發虎填補。

至於剩下的7個行政議員，將由巫統和土著團結黨填補。

根據坊間傳言，希盟執政時期的柔佛州公共工程、交通及基設委員會主席莫哈末索里翰，以及柔佛州伊斯蘭宗教事務、農業及郊區發展委員會主席托斯林有望再次受委為州行政議員。

不過，根據網絡上流傳的一份柔佛州行政議員名單，托斯林不在其內，反而是於2019年，在行政議會改組時遭除名的土團黨柔佛州主席瑪茲蘭，位居名單榜首。瑪茲蘭遭除名前，是柔佛州公共工程、基設及交通委員會主席。

在該份流傳的名單中，上榜議員還包括：土團黨興樓區州議員愛維雅達麗；巫統實馬廊州議員拿督三蘇巴里、鐵山區州議員拿督祖古納因、拉央拉央區州議員翁哈菲茲、龍引區州議員阿育嘉米爾，以及阿威雅、納吉立和張發虎。

祖古納因在國陣執政期間，曾擔任柔州青年、體育、文化及文物委員會主席一職。