李存孝：5天聯絡不上法依沙 大臣為首項目或喊卡

（怡保5日訊）行動黨霹靂州行政議員李存孝不排除，一些由霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙出任主席的理事會，以及必須交由他簽名批准的項目，在目前的政局下，可能因受到一點阻礙而喊“卡” 。

李存孝表示，由他擔任主席的霹靂州體育理事會並不受影響，故馬運會方面的事宜照常進行；同樣由他領導的霹靂州子民啟迪機構（PASAK），一切活動或項目照跑，故行政議員辦公室內的工作，如常展開。

他今天在霹靂州政府大廈主持有關2020年霹靂州青年和體育計劃與活動記者會時，受詢及霹靂州政府目前的工作是否因為受到大臣簽名影響被“卡住”問題，作出回應。

李存孝坦承，至少過去5天，無論是行政議員還是州議員都聯絡不上大臣，大臣也沒有聯繫他們。

馬運會事宜照進行

談到目前是否依然支持大臣的問題，他答道，無論是州政府還是先前給予的支持，他以“一切如常”一詞形容。

對於目前“卡住”的政局，李存孝覺得非常遺憾，惟他會尊重法律與蘇丹決定，包括是否重新委任大臣、保持現有的行政議會陣容或解散州議會，即使是出現正如外界推測的各種可能性。

他強調，在大臣和蘇丹未有任何公佈前，霹靂州政府仍保持正常運作。

儘管聯邦政權變更和謠言滿天飛，李存孝提到，按霹靂州法律顧問與霹靂州憲法的詮釋，希盟至今仍是州政府，行動黨還是執政黨之一，連同希盟一同執政，他也是其中一名行政議員。

“我目前是工照做，人民投選我們出來是做工的！我還是掌管青體事務的行政議員，繼續為霹靂州人民謀求最大福祉，直到出現新的發展為止。”

李存孝坦言，倘若人民選出的政府不能當政，贏出的政黨成為反對黨，輸掉的政黨反而做政府，對他來說，將是一個大遺憾。儘管如此，也千萬不要背叛人民予以的委託。

在朝在野火箭都與希盟同陣營

對於希盟霹靂州政權是否有信心問題，李存孝說，由於受到各項因素牽連，包括州議會對大臣的信任和蘇丹決定，從當下看來，有沒有信心與州政府能否維持下去無關，也在他控制的範圍以外。

關於行動黨是不是會出現跳槽而造成希盟霹靂州政權搖搖欲墜一事，他披露，經過內部討論，大家非常有信心，行動黨和希盟將維持在同一個陣營，無論是作為政府或反對黨。

問及是否跟王宮聯絡一事，李存孝指出，王宮經常聯絡其行政議員辦公室討論政策上的事情，但沒有觸及有關霹靂州政局方面的事宜。

至於吉打現有的執政模式是否適合霹靂州，李存孝表示，吉打是一個跟聯邦政府不在同一陣線的州政府；雖然同樣只是相差兩三個多數議席，既有相似之處，但兩地的差異很多。

他也恭賀吉打州務大臣拿督斯里慕克力成功在吉打保留人民選出的希盟政府，並相信對方會把吉打的政局穩定下來，並做到最好。

個人原則是不能被收買

李存孝披露，他並沒有受到拉攏，因此不曉得是遺憾還是高興，抑或是他不值得被拉攏，可能對方已看見他堅定不移的立場。

他強調，其個人原則是不能也不會被收買。

他說，人民投選他是作為希盟行動黨的議員，不管是作為反對黨還是政府都不成問題，何況也不是沒有做過反對黨。