單日再添5確診 第26宗病患料已傳染26人

（八打靈再也5日訊）我國今日再增加5宗新冠肺炎病例，新增的5宗病例皆與第26宗病例有密切接觸，致使目前涉及第26宗病例相關的確診患者人數增至26人！

衛生部總監拿督諾希山今日發文告說，截至中午12時，我國新冠肺炎確診患者人數累積至55例，當中22人經康復出院。

他說，該部全國危機準備及應對中心（CPRC）今日接獲新增5病例的報告，而這5宗新病例皆與第26宗病例患者有親密接觸。

他表示，衛生部將從群集感染方向追蹤及調查與第26病例患者有接觸者。

根據衛生部的追蹤圖表，第51病例患者為第32病例患者的孩子，第52名患者則是第33病例的司機，第53名患者是第33病例的職員，加上第43病例的妻子患者，與第33病例患者密切接觸者經有3人染病；第54病例為與第26病例患者出席2月21日會議者；第55病例則為在2月27日確診病例辦公室的一名司機。

他表示，隨著我國新冠肺炎疫情進入第二波，衛生部在秘書長與多個單位組成的新冠肺炎工作委員會進行會議後，將采取以下行動應對：

1.勸告國民暫停前往以下城市和地區：

1.1.意大利艾米利亞——羅馬涅（Emilia-Romagna）、倫巴第（ Lombardy）及威尼托（Veneto）

1.2日本北海道

1.3.伊朗城庫姆(Qom)、德黑蘭(Tehran及吉蘭省(Gilan)

2.會議也決定暫時限制在抵達馬來西亞前14天之內到訪過上述城市或地區的所有訪客（不論國籍）的進入。

3.任何在上述城市的國人被勸告必須採取謹慎步驟，提升個人衛生，以及遵守該地區當局的指示。

4.在國外的我國公民受鼓勵向鄰近我國大使館報備。我國駐海外大使館網址可從www.kln.gov.my查詢。

5.把口罩列入2020年供應管制（禁止出口）法令，以確保國人擁有充公的口罩供應。

為了避免引起恐慌，衛生部建議出現確診病例或疑是病例的辦公室及機構無需關閉辦公室，只需要對經常接觸的地點進行頻繁的消毒和清潔。

諾希山說，衛生部與與確診患者有密切接觸者進行檢測，並希望他們冷靜及給予衛生部全面合作，在當局展開追蹤時提供正確的資料。

他也勸告各方不要傳遞任何可能引起民眾擔憂的消息。