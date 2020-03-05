調配毒飲料售300元 首腦情侶與弟被捕

（沙亞南5日訊）一名就讀大學的19歲華裔青年與24歲的哥哥與女友，在住家自行調配毒飲料，還在毒飲料瓶上印上tiktok抖音的標誌，以每瓶300令吉的價錢買給巴生河流域的夜店，最終被警方發現他們的勾當，12小時內接連搗破他們的兩個藏毒地點，3人一網成擒。

警方在肅毒行動中，除了逮捕這3名年齡介於19至24歲嫌犯之外，也起獲474萬令吉的一粒眠、冰毒及海洛因等液狀及粉末毒品。警方初步估計這批毒品可供13萬4460人吸食。

雪州總警長拿督諾阿佔今天下午在記者會上說，安邦再也警方是在本週一（2日）早上11時30分，率隊突擊安邦再也地區一間公寓2樓單位，逮捕3名嫌犯，並在該處起獲255萬令吉的毒品。

他指出，警方起獲的毒品包括1680瓶裝在10毫升小瓶子中的液狀一粒眠、66包冰毒及8包海洛因。警方在盤查主嫌後，再於當晚11時30分突擊位於靈市白沙羅達邁的一間公寓，再起獲價值219萬令吉裝在巧克力包裝裡的冰毒。

他說，這3名落網嫌犯，相信24歲嫌犯是首腦，他的尿檢不過關；21歲女嫌犯是其女友，19歲嫌犯則是他的弟弟。

諾阿佔說，警方調查顯示，這個販毒集團活躍一到兩個月，警方相信他們主要將毒品供應給巴生河流域地區的夜店，警方目前還在調查他們的貨源。

他指出，警方已延扣3人7天，並援引危險毒品法令39B條文調查此案。