前往安全點等防罪3計劃 警設小組查成效

（吉隆坡5日訊）全國警察防範罪案及社區安全部總監拿督再納阿比丁說，警方在近年內推出多項的防範罪案計劃，當中包括“前往安全點”（GTSP）、“一清真寺一警察”計劃及和平女警（Amanita） ，為了解民眾對這些計劃的反應及態度，該部於上月成立專案小組針對這3項計劃進行反饋研究及調查。

他於今日主持前往“安全點”油站表揚48名油站業者，以感激他們在防範罪案上給予警方的協助及配合後說，該小組主要需要研究這3項計劃的成效及民眾對計劃的反饋及建議等，這是因為所有計劃的初衷都是為了協助民眾，而不是存粹推出來自娛自樂的。

再納阿比丁強調，警方必須收集民眾的意見，才能得知計劃的是否符合民情，迄今該小組目前獲得的回饋顯示3項計劃皆成功的，但仍需進行更多的研究及收集民眾的意見，以便能更加深入了解民意。

他透露，自從警方於2013年推出“前往安全點”（GTSP）的計劃以來，全馬逾700個Petron油站皆參與成一份子，和警方聯手維持治安，近3年內已協助警方完成52宗求助個案。

他說，警方數據顯示自2017年至2019年期間，油站業者成功協助52名民眾，當中包括緊急事件和罪案求援。除了刑事案件，民眾若需要醫藥援助也能前往這些油站要求助援。

再納阿比丁說，2018年沙巴的Petron油站曾接獲一名遭性虐待的少女的求助，在職員的協助下該名少女逃出火坑。

“我的妻子曾經因為忘了攜帶哮喘藥物，就緊急前往油站要求協助，最終安全被送往醫院。”