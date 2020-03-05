大臣：已非政府成員 雪土團官職全被撤換

（沙亞南2日訊）雪蘭莪州務大臣拿督斯里阿米魯丁宣布與土著團結黨劃清界線，指土團黨已不再是希盟成員，也不是州政府的一份子。

他於今日在大臣官邸向雪蘭莪州希盟議員和領袖匯報後召開的記者會上說，既然土團黨已屬於雪蘭莪州反對黨，因此，原本由其領袖出任的官職全被撤換。

“因此，原本由土團黨擔任的行政議員、村長及縣市議員將全被撤換，而騰空的職務或會由其他人暫代。”

至於原由阿都拉昔掌管的雪蘭莪旅遊事務，阿米魯丁說，雪蘭莪州政府將會在希盟議員中遴選取代阿都拉昔的行政議員職人選。

遴選議員填補行政議員職

他表示，委任新的行政議員，將在他覲見雪蘭莪州蘇丹沙拉弗丁殿下後才能就作出決定

“現有行政議員中，來自行動黨的共3人、國家誠信黨4人、1名則懸空（必須商討），不過，只要有4名行政議員，州政府行政就可以如常運作。”

他也說，3月16日召開的雪蘭莪州議會中，退出希盟，土團黨議員將會被安排在反對黨席位。

另外，阿米魯丁說，雖然聯邦政府變天，但這並不會影響雪蘭莪州政權，而雪蘭莪州政府也是第一個力證不會變天的州政府，足以證明雪蘭莪州政局穩定。

“希盟三黨尊重人民所賦予的委託，並且一致拒絕任何試圖破壞人民的任務。”

他也強調，他將會繼續出任雪蘭莪州大臣職。

雪蘭莪州目前有43名來自希盟的州議員，而反對黨議員則是來自國民聯盟（巫統、伊斯蘭黨、土團黨）和獨立人士，共有13人。