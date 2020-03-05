只要黨中央放行 柔藍眼將對付張虎發

（新山5日訊）公正黨柔佛州署理主席潘偉斯說，他將向黨中央了解有關柏瑪尼斯區州議員張虎發簽署勝選後不退黨，否則賠償1000萬令吉協議書的情況，若獲得黨中央放行（Green Light），會對張虎發採取法律行動。

也是武吉峇都區州議員的他，今日出席柔佛州希望聯盟新聞布會受訪時說，截至今午為止，黨中央未接獲張發虎的退黨信，不過張虎發昨午已在柔佛州務大臣拿督哈斯尼召開的記者會上，表示會退黨。

他說：“公正黨相關的手機訊息群組管理員，昨午已將他'踢出'群組。”

他表示，公正黨候選人於上屆大選在接獲委任狀前，都須簽署勝選後不退黨，否則賠償1000萬令吉的協議書。他相信張發虎也簽署了有關協議書。

他說：“柔佛州公正黨明午3時許將召開特別會議，地點還未定，並預計在會議後召開記者會。”

柔佛州希盟協調員兼國家誠信黨柔佛州主席阿米諾胡達說，柔佛州希盟經由哈斯尼昨日召開的記者會，知曉張發虎支持新聯盟的決定。

他說：“張發虎的立場，已違反了他在2月28日簽置的法定聲明和記者會發表的談話。但是，柔佛州希盟相信他是在壓力下，才做出違反之前立場的決定。”

“柔佛州希盟將繼續努力，確保人民在上屆大選所賦予的委託受到尊重。”

詢及柔佛州希盟會否再與張發虎會面的問題，他表示他們不會再與張發虎會面，因為對方已兩三次發表前言不對後語的聲明。

他說，柔佛州希盟已委任潘偉斯，帶領一個處理法律訴訟事務的委員會，針對近期發生的一切，從法律角度採取相應的行動。