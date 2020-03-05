張盛聞：馬華沒討論 由慕尤丁決定內閣陣容

（吉隆坡5日訊）隨著重新成為執政黨一員，馬華入閣問題自然受到矚目，但馬華總秘書拿督張盛聞在受詢時表示，馬華並沒有討論入閣事宜，並指首相丹斯里慕尤丁有決定內閣陣容的絕對權力。

他是今日在馬華總部為“電召車與德士司機為拉曼大學學院發動籌款運動”主持推介禮後，如此回應記者的提問。

詢及首相慕尤丁是否有邀請馬華會面商討組內閣事宜時，張盛聞說，入閣的課題應由總會長拿督斯里魏家祥回答，他並不適宜回答，何況他也不是國會議員。

不過，他指出，雖然黨沒有討論入閣事宜，但有針對政府應糾正早前不對的政策事宜作出討論，尤其是教育及經濟課題。

另一方面，張盛聞促請新政府恢復早前通過財政預算案撥款給拉曼大學學院的方式，而非撥給拉曼大學學院校友總會（TAA）。

至於馬華會否要求政府增加撥款給拉曼大學學院，他說，按照以前的協議，政府每年通過財政預算案撥款給拉曼大學學院的款項是最多6000萬令吉，但還是得胥視政府的財務能力。

他說，希盟政府在2020年財政預算案僅給拉曼大學學院100萬令吉發展撥款，並將4000萬令吉撥款撥給拉曼大學學院校友總會。

“馬華希望新政府可以製度化撥款給拉曼大學學院，並把撥款直接撥給拉曼大學學院，而非拉曼大學學院校友總會。”

另外，張盛聞指出，馬華去年已在全國發動“為拉曼籌款”運動，今日獲得40名電召車和德士司機的支持，為這項籌款運動出一份力。

參與的電召車和德士司機將會在自己的電召車和德士上貼上捐款的二維碼，有意捐款的乘客只需用手機掃描二維碼，即可進行捐款。

他在致詞時提及，馬華今日與電召車和德士司機對話1小時，聆聽司機們的訴求與問題

，並將會竭盡所能向政府反映司機們的問題，以便能為司機們解決問題。

捍衛電召車司機權益運動發起人吳建南在致詞時指出，自從這項運動從去年5月開展以來，他們原只是義無反顧為電召車司機打抱不平及進行長遠的鬥爭，沒想到司機們發揮中華文化飲水思源及重視民族教育的傳統美德，自動自發為拉曼過去受到政府不公平待遇而打抱不平，並發起這項籌款運動，為拉曼加油。

他有信心在大家積極配合下，會有更多電召車和德士司機加入這個籌款行列，在電召車貼上拉曼加油的貼紙，進而推廣給更多國內外乘客，讓更多人認同和認可拉曼的學術成就，以給予拉曼更多正能量，繼續為馬來西亞栽培更多專業人才。

出席者包括馬華前總會長拿督斯里廖中萊、現任副總會長拿督斯里姚長祿、全國組織秘書林添順、馬華丹絨比艾區國會議員拿督斯里黃日昇。