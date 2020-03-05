林冠英：希盟準備落實 月薪4千才還PTPTN

（吉隆坡5日訊）民主行動黨秘書長林冠英說，希盟政府早前已同意實施大選宣言中的承諾，即允許國家高等教育基金局（PTPTN）的借款人，僅在月薪超過4000令吉時才償還貸款，不幸的是，希盟政府在正式宣佈這項方案前就倒台了。

這名前財政部長於今日發文告說，財政部當時已經批准這個方案。

他說，實施這個方案將導致政府需要在現有由政府承擔的高教基金局貸款之上，承擔額外的貸款。

儘管政府將因此承擔額外的借貸義務，他希望這項能夠幫助高教基金局借款人僅在每月收入超過4000令吉時才償還貸款的方案還是會落實。

林冠英也是峇眼區國會議員；他在文告中列舉希盟政府在過去21個月中，努力工作以逐步落實並兌現希盟在宣言中的承諾，眾多的成就包括降低生活成本、提供新的健康保障、提高政府財務的透明度、更好的財務管理、創造就業機會及數字化。

“希盟之前重組南北大道公司，為政府和消費人節省420億令吉，降低南北大道的私家車、巴士和德士過路費18%，並在剩餘的合約有效期間不提高過路費。”

“此外，希盟也廢除了消費稅（GST），並以銷售與服務稅（SST）取代。”

他說，希盟政府成功控制通貨膨脹率，由2017年的3.8%降至2019年的0.7%，同時穩定RON95汽油價格，把頂價由每公升2令吉20仙降至2令吉08仙。

他說，希盟政府推出的25億令吉的MySalam健康保障計劃，免費為患上45種重大疾病而年收入少於10萬令吉的馬來西亞人民，提供4000令吉至8000令吉不等的援助，為人民提供了新的健康保障。

公開招標制度化 希盟提高財務透明度

林冠英說，希盟在執政時提高了政府財務的透明度，包括將整個政府的公開招標制度化，以打擊腐敗並提高政府支出的效率、通過全面披露政府的債務和負債義務，引入更加透明的財政報告、最終於2021年完成從現金制會計轉變成權責發生製會計，以增加政府財務的透明度和問責制，以及歸還拖欠的194億令吉消費稅退款。

他說，希盟也達成更好的財務管理，包括將財政赤字從2018年佔國內生產總值的3.7%整合到2019年的3.4%。

“在希盟政府必須為一個馬來西亞發展公司、朝聖基金局和其他相關醜聞而支付數以百億令吉時，仍能將國際信用評級維持在A-/A3的等級，以及通過重新談判和合理化先前的公共工程項目而省下超過500億令吉，進而重啟大型基建項目，如輕快鐵三線、捷運二線、泛婆羅洲大道和東海岸鐵路。”

他指出，總值65億令吉的“大馬人@就業”計劃（[email protected]），為在覓職一年後仍無法找到工作的馬來西亞失業者創造35萬個就業機會；而在該計劃下就業的馬來西亞人民，每個月可獲得500令吉的獎勵，而雇主將獲得每月300令吉的獎勵，為期兩年。

林冠英說，希盟政府在數字化的成就上包括通過4.5億令吉的人民電子錢包現金（e-Tunai Rakyat）計劃，鼓勵人民使用創新的電子錢包做數字支付；該計劃亦免費為18歲以上，年收入低於10萬令吉的所有人民提供了30令吉的購物金額。

“希盟政府也提供286億令吉的贈款、獎勵、貸款以建立寬頻網絡，並鼓勵企業特別是中小型企業適應數字經濟。”