確診者曾到訪 Mitraland漏夜全面消毒

（八打靈再也5日訊）Mitraland集團通訊部證實，一名曾經拜訪Mitraland大樓的訪客被檢測出新冠肺炎呈陽性反應，該大樓已在昨晚進行徹底的消毒工作。

“此外，我們也對27與28樓的辦公室進行消毒。”

該部今日發文告強調，該名訪客並不是前往Mitraland集團辦公室的訪客，也不曾與該集團的任何員工有過聯繫。

該部表示，該名訪客是前往一家位於3樓的辦公室進行工作探訪，而該辦公室的電梯也與Mitraland集團辦公室的電梯不同。

該部說，新冠肺炎控制中心也未曾向Mitraland大樓發出任何危害健康的警告或程序。

“除此之外，衛生部也建議辦公室繼續開放，只需對大樓進行消毒工作即可。”

該部指出，Mitraland大樓將會照常營運，因為他們已經遵循了必要的健康與安全措施。

另一方面，Cascades哥打白沙羅（Kota Damansara）管理層也在昨日發出通告，通知租戶他們將會在晚上8時進行消毒工作，要求租戶在晚上7時之前離開Mitraland大樓。

通告說，這是因為其中一名租戶告知他們，一名曾在2月18日至20日前往Mitraland大樓的新加坡訪客被確診患上新冠肺炎。

“我們立即向衛生部報告此事，然後衛生部指示新冠肺炎控制中心，建議​​我們自願清潔消毒Mitraland大樓的所有公共區域，受影響單位中的所有人士，也自行隔離並在家工作，直到另行通知為止。”

通告強調，新冠肺炎控制中心並未向Mitraland大樓發出任何危害健康的警告或程序，清潔消毒工作純粹是預防性措施，由JMC與Cascades哥打白沙羅管理層自願發起。

通告也呼籲租戶，要注意自己的體溫與個人衛生，若感到不適、體溫升高或出現任何新冠肺炎的症狀，請儘速就醫。