承認統考工作未完成 張念群：我很遺憾

（八打靈再也4日訊）教育部前副部長張念群說，她對於自己沒能來得及完成承認統考的工作，感到非常遺憾。

她週三在“百格會客室”接受訪問時指出，希盟政府之下的教育部針對承認統考一事，成立了由邱武英所領導的特別委員會。雖然該委員會完成報告的時間，比她所預期的時間長了很多，但若說希盟政府或行動黨完全沒有推動承認統考，那是不對的說法。

“我們不是坐著什麼都沒做，以致承認統考的工作完全沒有進展，所以這不是靜靜，不是背叛，這是我們還沒來得及完成，這非常遺憾。”

她說，她也希望該委員會能更早完成報告，但事與願違。不過，既然教育部當初選擇成立此委員會，以便能以中立的角度，與社會各階層展開對話，那就應該給他們足夠的尊重和時間。

“該委員會原定於3月向時任代教育部長匯報內容，並於4月將此事帶入內閣，但這些都不可能發生了。”

從未反對爪夷文入課

針對爪夷文課題，張念群說，爪夷文單元是於2015年就已經出現在華小四年級的馬來文課本，而她2015年還處在反對黨的位置時，並沒有反對這項措施，到2019年執政後，她仍然未反對在課文內附設3頁爪夷文內容的措施，即使是她在2020年重新下野了，她還是不會反對這項措施。

她指出，爪夷文是馬來文的前身，國父簽署的獨立宣言也是以爪夷文撰寫，因此，讓學生通過馬來文課本了解多一些馬來文的歷史背景，是沒有問題的，更何況這3頁內容只是對國徽、鈔票和郵票上的爪夷文作出簡單介紹。

“在我看來，這不至於構成打開缺口的問題。”

詢及她是否已對華團作出足夠解釋時，她說，她已經解釋過本身的立場，但可惜大家當時已是“頭腦過熱”，而馬來社會看到華社對這3頁爪夷文內容的激烈反應時，也產生了更多不愉快的後續發展，如紅燈籠事件和馬來組織上庭挑戰華淡小地位等。

“我們活在大馬多元的社會裡，我們珍惜自己的語文、文化，但是作為馬來西亞人，作為這個國家的一分子，對於國家的文化、尊貴的資產，我們是否也表現出同一份尊重？”

盼新政府以民為本 續發放撥款給華小

張念群說，隨著政權的突然轉移，她最擔心的是，教育部原定的計劃是否還能繼續進行，其中包括原定要在2月底下派至各華小的逾600名臨教，以及沒來得及下放的2000萬令吉增建華小撥款。

“按照原定時間表，明年會有6所增遷華小啟用，而教育部原本計劃使用這2000萬令吉撥款來完成增建工作。”

她說，她原本已針對這2000萬令吉撥款當中的500萬令吉撥款分配去函財政部，但因這場突發的政治動盪，最終未能來得及獲准下放。

“這筆撥款到底能否繼續，現在也是個未知數。但我希望新政府能做到以民為本，讓好的計劃持續進行下去。”

然而，她說，希盟執政時所給予的一些撥款，例如給予獨中的撥款，在這1年多的日子裡，一直都是如今執政黨攻擊的把柄，因此，新政府對獨中的撥款，如今也是未知數。

“但很慶幸的，希盟政府2020年給予獨中的1500萬令吉已經發放了。可是我們都知道，當（前朝）中央政府給獨中這筆撥款時，巫統和伊黨代表曾大力抨擊，所以，如今他們會否持續，就要看明年的財政預算案怎麼分配。”

反駁馬智禮前新聞秘書 張念群：扎米爾非實事求是

張念群反駁前教長馬智禮前新聞秘書扎米爾說法，她說，扎米爾的文章並非實事求是，而是引導讀者以不健康的討論方式，那就是以職員種族的比例來看待一個政府單位是否應該進行整合。

“扎米爾的文章指國家書籍翻譯機構（ITMB）裡有96%職員是馬來人，並據此探討是否應該關閉此機構，這是一種非常不健康的討論方式。”

她披露，此機構是否應該關閉和整合一事存在討論的空間，大家可持有不同意見，而事實上，有些馬來同胞也支持關閉，因為其功能和書籍理事會及國家語文出版局（DBP）的功能重疊，但同時也有華裔，如行動黨居鑾區國會議員黃書琪認為不該關閉，而是應該加強。

“健康的討論方式是看這個機構的職能是否能有更好的規劃和使用。若是否要關閉的討論，是要看它養著多少馬來人、多少非馬來人，這絕對不是健康的。”