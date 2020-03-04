傳首相或委阿茲敏任副揆 巫統領袖不滿

（吉隆坡4日訊）隨著首相丹斯裡慕尤丁宣誓任相，坊間即傳出公正黨叛將阿茲敏或將受委副首相一職，以致巫統領袖有所不滿。

據悉，除了巫統總秘書安努亞慕沙週二曾通過推特針對此事發表意見，一些接近巫統高層的人士近日也撰文談及上述傳聞。

雖然他們的文章皆未明說此事，但文字卻隱約透露巫統領導層的憤怒。

《當今大馬》引述消息人士的談話指出，委任副首相和重要部長的課題之所以起爭議，主要是因為巫統自認擁有最多議席，所以最有資格填補這些高職，但如今卻極可能讓公正黨前署理主席阿茲敏這個“程咬金”撿了個現成便宜。

“如果分配給巫統（那一定會有合​​適人選），我相信，巫統主席阿末扎希也不會要擔任該職位，他了解人民的情緒。”

“就是此事引起巫統領袖的爭議和不滿。”

此外，巫統的一小撮領袖也不滿慕尤丁在上任後的首次電視演講中提到，他只會招攬“乾淨”、廉正及有才幹的人士入閣的說法。

消息人士認為，此種說法似乎衝著巫統而來，且暗示該黨有問題。

“不過，到目前為止，一切還很順利。我相信，首相和主席會明智地解決問題。”

“尤其是有關組織內閣的課題。”

安努亞：若首相盟黨有衝突 “國民同盟將成最短命政權”

巫統總秘書安努亞慕沙在所發表的推文中語帶暗示的說，希盟政府垮台的其中一個原因，便是無法處理好首相個人和盟黨的理念衝突。

“他們忘了，我們不是一個共和國，而是西敏寺民主政府，兩個制度有很大的分別。我們也不是一黨制，而是脆弱的聯盟。”

“如果沒有處理好，相信國民同盟（Perikatan Nasional）將打破希盟的紀錄，成為最短命的政權。若再度出現紛爭，意味著國會必須解散，並舉行閃電選舉。”

他也稱，巫統將會繼續鞏固國民和諧（ Muafakat Nasional）陣線，不會因為現有的權力而掉以輕心。

此外，社交媒體上也有其他透露巫統不滿的貼文，有人就寫道：“我們已伸出橄欖枝，若不誠心相對，我們就全部撤回。”

阿曼否認對組閣事不滿 慕斯達化：巫統不需職位

巫統最高理事阿曼阿茲哈（Armand Azha Abu Hanifah）否認黨領導對新政府的組閣事宜心存不滿。

他說，組閣一切都很順利，只是特定人士蓄意挑事，事實上，問題根本不存在。

“讓首相去決定，我們尊重他的決定。”

此外，巫統元老俱樂部秘書慕斯達法（Mustapha Yaakub）則認為，巫統沒必要期望從政府中獲得任何職位，而支持慕尤丁出任首相其實已經足夠了。

“我的看法是，巫統不需接受新政府的任何職位，並應專注於鞏固國民和諧陣線。”

“任何決定都好，都需跟伊斯蘭黨一起商量。”