疑全球首宗人傳狗 港富婆寵物低程度感染

（香港4日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港今日（4日）出現相信是全球首宗狗隻感染個案。

漁農自然護理署表示，第85宗確診個案、馬主周巧兒的松鼠狗，口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織（OIE）一致認同，該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何相關病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

漁護署表示，署方於2月26日在該狗隻抽取樣本進行測試，並於2月27日從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量2019冠狀病毒病病毒。署方分別於2月28日及3月2日再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。

漁護署曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何相關病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

漁護署會為上述對染病的狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其主人。

跑馬地獸醫診所及醫院診所發言人早前表示，周巧兒的愛犬有長期病患，需服食心臟及腎病的藥物，對上一次到診所見獸醫已是去年12月，而主人每個月都會到診所為狗隻取藥。

目前港珠澳大橋口岸動物居留所內有兩頭狗隻接受檢疫，分別位於兩個獨立房間內。另一頭狗隻對2019冠狀病毒病病毒測試呈陰性反應。在檢疫期完結前，漁護署會再次檢驗該狗隻。

署方強烈建議將與2019冠狀病毒病確診者或其密切接觸者同住的寵物，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署提醒畜養寵物人士，須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。漁護署強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎，或會因此生病。寵物畜養人毋須過份憂慮，絕不應棄養寵物。